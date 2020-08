Megszakítják a járvány miatti korlátozások visszavonását Németországban

Ehelyett több területen további szigorításokat vezetnek be, és igyekeznek egységesíteni a tartományonként eltérő fertőzésvédelmi szabályozást.

A fertőzések számának emelkedése miatt megszakítják a koronavírus-járvány lassítását szolgáló korlátozások visszavonását Németországban – döntöttek csütörtökön a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek tanácskozásán. A megállapodás szerint a korlátozások lebontásának folytatása helyett



több területen további szigorításokat vezetnek be, és igyekeznek egységesíteni a tartományonként eltérő fertőzésvédelmi szabályozást.

Így például a tömegrendezvényeket tilalmát legalább az év végéig fenntartják, és 50 eurós (17 ezer forint) alsó határt írnak elő a maszkviselési szabályok megsértésének büntetésére. A nézők előtt tartott országos szintű sportrendezvények, mérkőzések, versenyek újraindításának mérlegelésére felállítanak egy kormányközi munkacsoportot, amely október végéig dolgozhat ki javaslatokat. Ezzel eldőlt, hogy a következő idény is zárt kapuk mögött zajló mérkőzésekkel indul például a korábban fordulónként nézők százezreit vonzó labdarúgó-bajnokság. Angela Merkel kancellár és a tartományi kormányfők egyeztetésén a többi között arról is döntöttek, hogy a nyári turistaszezon végével, szeptember 15-vel megszüntetik a járványügyi szempontból biztonságosnak minősített országból vagy régióból hazatérőknek biztosított ingyenes koronavírus-teszt lehetőséget, és nagyobb erőt összpontosítanak a karanténszabályok betartásának hatósági ellenőrzésére. A járványügyi szempontból kockázatosnak minősített térségekből hazatérőkre új szabályt vezetnek be, amely szerint



a kötelező házi karantén alatt legkorábban az ötödik napon készíttethetnek tesztet, amely negatív lelet esetén mentesít a karanténtól.

Ezzel az előírással a röviddel a hazautazás előtt, vagy a hazaúton történt fertőzéseket próbálják kiszűrni. Németországban július vége óta az 500 körüli szintről az 1500 körüli szintre emelkedett az új típusú koronavírussal (SARS-Cov-2) fertőzöttek naponta regisztrált száma. Ugyanakkor a járvány természete jelentősen megváltozott, az első csúcsponthoz, az április eleji időszakhoz képest nagyjából a felére – 2,7 százalékról 1,3 százalékra – csökkent az intenzív kórházi ellátásra szoruló igazolt fertőzöttek aránya, a fertőzés okozta betegséggel (COVID-19) összefüggésbe hozott halálesetek száma pedig az április eleji napokban regisztrált 250 körülinek a töredékére, napi 4-5-re süllyedt. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) csütörtöki adatai szerint az utóbbi 24 órában 1507 fertőzést regisztráltak, így a járvány kezdete óta 237 936 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t. A COVID-19-cel összefüggő halálesetek száma öttel emelkedett, 9285-re. A fertőzöttek túlnyomó többsége legyőzte a vírust, az aktív esetek számát 16 ezer körülire becsülik.