A tüntetésekről tudósító újságírókat vittek el Minszkben, oszlatni kezdték a tömeget

Ősszel a tanév megkezdése és a közelgő influenzaszezon miatt új kihívásokkal kell szembenézni a járvánnyal folytatott harcban – hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet európai regionális irodájának vezetője.

A koronavírus-fertőzéseknek a fiatalok körében gyorsan növekvő számára hívta fel a figyelmet csütörtökön Koppenhágában az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális irodájának vezetője, hozzátéve, hogy a kontinens mindazonáltal felkészültebb, mint februárban volt.



„Nem akarunk felesleges jóslatokba bocsátkozni, de elképzelhető, hogy egy idő után többen kerülnek kórházba, és nőni fog a halálozási ráta is” – szögezte le Hans Kluge.

Kiemelte, hogy bár a fiatalok ritkábban halnak bele a Covid-19-be, a betegség több szervet is megtámadhat.



„Senki nem legyőzhetetlen” – tette hozzá.

Hangsúlyozta mindazonáltal azt is, hogy a járványügyi hatóságok és az egészségügyi dolgozók már felkészültebbek, mint februárban, amikor először ugrottak meg az esetszámok. Egyben úgy vélte, van lehetőség arra, hogy a járványt az országok a gazdaság leállítása és az iskolák bezárása nélkül is ellenőrzésük alatt tartsák. Felhívta a figyelmet azonban arra is, hogy az ősszel a tanév megkezdése és a közelgő influenzaszezon miatt új kihívásokkal kell szembenézni a járvánnyal folytatott harcban. Az iskolákra kitérve Kluge úgy vélte, hogy



bár a gyerekek szintén terjeszthetik a vírust, a társas összejövetelek e szempontból kockázatosabbak, mint a tanintézmények.

Eközben a WHO főigazgatója bejelentette: a világszervezet bizottságot állít fel, amelynek a feladata az lesz, hogy megvizsgálja a 2005-ben elfogadott Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályoknak (IHR) a pandémiában vállalt szerepét. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz Genfben, diplomaták előtt hozzátette azt is, hogy

a bizottság technikai ajánlásokat is megfogalmaz a rendszabályokkal kapcsolatban, valamint azok esetleges kiegészítéséről is dönt majd.

A bizottság először szeptember 8-én és 9-én ül majd össze. Gro Harlem Brundtland, a WHO egy korábbi elnöke júniusban újságírók előtt úgy vélekedett, a világszervezetnek változtatásokat kéne eszközölnie e rendszabályokban, mert szerinte a WHO miattuk nem támogatta az utazási tilalmat a járvány korai szakaszában. E lépést később az Egyesült Államok élesen bírálta.