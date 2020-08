Nem túl reményteli Navalnij állapota

Továbbra is kómában van az orosz ellenzék Berlinben ápolt vezéralakja, akit egy repülőút során mérgezhettek meg.

Súlyos állapotban van Alekszej Navalnij, az orosz ellenzék mérgezéses támadás gyanúja miatt Berlinben ápolt vezére - jelentették csütörtökön német hírportálok a politikus legközelebbi munkatársaira hivatkozva. A beszámolók szerint Kira Jarmis szóvivő elmondta, hogy Alekszej Navalnij még mindig kómában van. Leonyid Volkov kampányfőnök hozzátette, hogy a politikus állapota "nem ad okot nagy optimizmusra" – írja az MTI.

A kómában lévő politikust augusztus 22-én Berlinbe szállították a Cinema for Peace nevű magánalapítvány szervezésében, az orosz orvosok beleegyezésével. Kezelését a Charité egyetemi klinikán kezdték meg. Orvosai augusztus 24-én közölték, hogy az első vizsgálati eredmények mérgezésre utalnak. A klinikai eredmények alapján Alekszej Navalnijt az emberi szervezet működését biztosító legfontosabb enzimek közé tartozó kolinészteráz szintjét csökkentő anyaggal megmérgezhették meg. Ilyen anyagokat használnak például növényvédő szerekben, de kolinészeráz-gátló hatása van az egyik leghíresebb harci idegméregnek, a szarinnak is. Bár a távirati iroda ezt valamiért nem említi, kolinészeráz-gátló hatást fejt ki az orosz hírszerzés rettegett, de hivatalosan soha el nem ismert fegyvere, a novicsok is. Ezzel az katonai idegméreggel mérgezték meg az egykori orosz-brit kettős ügynököt, Szergej Szkripalt és lányát is – a feltételezett tettesek az orosz katonai hírszerzés tisztjei voltak, bár ezt Oroszország hivatalosan soha nem ismerte el.