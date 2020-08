Sok-sok pénzzel kedveskedett a kabinet az egyházaknak járvány idején

Legalább 33 millió forintot repült el augusztusban két hét alatt a kormány holdudvarának kedvenc luxusgépe. Volt, hogy szinte megállás nélkül ingázott európai nyaralóhelyek és Budapest között.

Két hét alatt minimum 33 millió forintot égetett el az az OE-LEM lajtsromszámú Bombardier Global 600-as magángép, amely arról híresült el, hogy fideszes vezetőket és a rendszer gazdasági elitjét szállítja. A nem kevés luxussal ellátott repülő – amelyről leszállóban egyszer Orbán Viktort is lefotózták – az utóbbi időszakban alig pihent a földön. A repülési adatokat rögzítő site-on, a Flightaware.com-on az látható, hogy OE-LEM gyakorlatilag folyamatosan ingázott Budapest és népszerű horvátországi, ciprusi, spanyolországi nyaralóhelyek, illetve a francia Riviéra között. Az utasok kilétéről nincs információ, ám az Átlátszó a repülési adatokból és a Szijjártó Pétert augusztus közepén fedélzetén tudó Lady Mrd luxusjacht útvonalából arra a következtetésre jutott, hogy a külügyminiszter is igénybe vehette a Bombardier szolgáltatásait. Az ország leggazdagabbjai között számon tartott Szíjj László hajója nem sokkal azután futott ki a spliti kikötőből, hogy az OE-LEM leszállt a város repülőtéren. De feltűnően egybeesik a luxusgép mozgása Orbánéval is: a miniszterelnök a horvát sajtó szerint a Hvar szigetén vendégeskedett, forrásunk szerint épp a hosszú hétvégén, amikor a luxusgép többször is járt a közeli Brac szigetén. A Flightaware.com-on látható adatok szerint augusztus 12-e óta a luxusgép húsz alkalommal repült, összesen 24,7 órát töltött a levegőben. Egy ilyen Bombardier gép üzembe tartási költsége az erre specializálódott Aircraftcalculator nevű oldal adatai alapján repült óránként 4,5-6 ezer dollár között mozog. Azaz csak amíg a levegőben volt ebben a másfél hetes időszakban, 33 és 44 millió forint közötti összeget égetett el: ennyibe került az üzemanyag és a repülőgép „kopása”. S ebben nincs benne az OE-LEM leszállási, parkolási díja, a kezelő személyzet bére. Ezt nem egyszerű megbecsülni, mert a díjtételek eltérőek az egyes repülőtereken. A Budapest Airport díjszabása szerint a 23 tonnás magángép leszállási díja 135 euró. Erre jön rá a parkolás: ha nem igényel utashidat, akkor 5,29 eurót kell fizetni óránként. A ferihegyi árak ráadásul nem is olyan magasak: a 168óra korábban megnézte, hogy a londoni Heathrow repülőtéren egy ilyen privát magánjet fogadása több mint egymillióba, a parkolása pedig óránként nagyjából nyolcvanezer forintba kerül átszámolva. Tehát ha valaki fizet azért, hogy igénybe vegye a gép szolgáltatásait, tudnia kell, hogy az árba ezek a költségeket és a béreket is mind beszámítják: a Bombardier Global 600-as gépre egy másfél órás repülőútra személyenként 2 millió forintért lehet helyet kapni. Lapunk becslései szerint az OE-LEM legutóbbi útjainak költségei bőven 50 millió forint fölött voltak. A 2018-ban vásárolt luxusgép tulajdonosa máig ismeretlen, az üzembentartója egy erre szakosodott osztrák cég. A gépen rendszeresen megfordulnak a NER-elit ismert figurái. Mint ismert, a miniszterelnököt két évvel ezelőtt ezzel a géppel vitte a közbeszerzéseken meggazdagodott Garancsi István Bulgáriába focimeccsre, majd 2019-ben Montenegróba is ezzel a géppel utazott Orbán. 2019 februárjában az Átlátszó a Maldív-szigetekre utazó Mészáros-családot kapta lencsevégre. Emlékeztetőül: a kormányfő fizetése havi bruttó 1,5 millió forint. Azt az oknyomozó Átlátszó már korábban és többször kimutatta, hogy az OE-LEM magángép és a Lady Mrd útjai igen gyakran keresztezik egymást, azaz a Budapestről érkező privátgép rendszerint ott száll le, ahol a Lady Mrd horgonyoz, hogy aztán kifusson a tengerre a fedélzetén egy-egy NER-haszonélvezővel.