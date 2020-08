Egyszemélyes cég blokkolja a Magyar Tenisz Szövetség számláját

Ezt írta az Aftonbladet című svéd lap, miután a Hammarby 3-0-ra nyert a magyar bajnokság bronzérmese ellen.

A Hammarby áthajtott a Felcsúton – írta az Aftonbladet című svéd lap, miután a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában a skandináv együttes 3-0-ra nyert a magyar bajnokság bronzérmese ellen. A cikk méltatja a Hammarbyt, amely 2007 után szerepel ismét az európai porondon és nagyon örülne neki, ha a következő körben a Milan ellen léphetne pályára. A beszámoló idézi Hornyák Zsoltnak, a felcsútiak trénerének nyilatkozatát is, aki azt mondta, csapatának a koronavírus miatt nem volt igazán lehetősége a győzelemért küzdeni. Azt továbbra is titkolják a klubnál, hogy az első csapatból hányan kapták el a fertőzést, de ha hét profi játékossal utazott el az együttes a svédországi kupameccsre, akkor feltételezhető, hogy akik otthon maradtak, azok sérültek vagy fertőzöttek. A Fehérvár FC tizenegyesekkel búcsúztatta az ír Bohemian csapatát. A magyar együttes keretében tizennégy válogatott labdarúgó található, az írek hetente négyszer edzenek, a futball mellett tanulnak vagy dolgoznak, nem keresnek havonta milliókat. Ennek ismeretében érthető, hogy a The Sun „szívszaggató búcsúnak” nevezte a csapat kiesését. Az Irish Examiner bátornak és büszkének írta le a Bohemiant, a fehérváriaktól a kapus, Kovácsik Ádám teljesítményét emelte ki. Keith Long, a Bohemian vezetőedzője a találkozó után úgy vélekedett, ennél többet nem lehetett várni csapatától, majd hozzátette: tizenegyesekkel kiesni a legfájdalmasabb dolog. A harmadik magyar El-résztvevő, a Honvéd hosszabbítás után nyert 2-1-re a finn Turku ellen. A magyar együttes továbbjutását jelentő találat öngól volt. Az északi országban a lapok többsége nem foglalkozott a mérkőzéssel, legfeljebb az eredmény jelent meg.

Kiemelt a Fehérvár

A fehérváriak kiemeltként várhatják a második forduló hétfői sorsolását, így egészen biztosan elkerülnek olyan, most bekapcsolódó együtteseket, mint a Milan, a Tottenham vagy a Wolfsburg. A Honvéd nem lesz kiemelt, ezért a fővárosi klub megkaphatja akár valamelyik sztárcsapatot is. A nem bajnoki ágon – itt vannak a magyarok is – összesen 72 csapatot sorsolnak össze egymással. A hétfői ceremónia előtt csoportokba osztják be a résztvevőket, ezzel szűkítve a lehetséges ellenfelek körét. Ez a beosztás azonban eddig nem készült el.