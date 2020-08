Tüzet gyújtott zárkájában egy elítélt, majd üvegdarabbal a kezében fenyegette a felügyelőket

További nyomozást akar a gyászoló apa és anya, akik szerint szó sincs halálugrásról, már csak azért sem, mivel a nem találtak LSD-t nem a meghalt fiuk szervezetében.



A fiunk nem papírozott, és nem az LSD ölte meg; ezt a boncolás egyértelműen bebizonyította – nyilatkozta a Blikknek a májusban egy budai érettségi bulin az ablakon kiesett, majd másfél héttel később a kórházban meghalt 17 éves Richárd édesapja, aki – a gyászban osztozó édesanyával, volt feleségével együtt – a mai napig nem tudta feldolgozni a történteket. Azt elmondta a lapnak, hogy azon a bizonyos bulin piázhattak, és – mint hangsúlyozta – a „kaposvári baráti kör, vagy nevezzük inkább bandának”, megjelenése óta olykor füveztek. – Ezúttal sem volt másként, de sem az ital, sem a marihuána nem okozhatott olyan állapotot, amitől a mi gyerekünk kiveti magát az ablakon. Bennünket egyetlen cél vezérel, a fájdalmunk közepette végre szeretnénk tisztán látni, azt akarjuk, hogy kiderüljön az igazság, miért kellett eltemetnünk tizenhét évesen ezt a gyönyörű, jólelkű és tehetséges gyermeket – fogalmazott László, az apa. Hozzátette:

„Tudtam, hogy olykor iszik egy-két sört. De ez belefér. Azzal is tisztában voltam, hogy február óta az az átkozott fű is előkerült olykor-olykor. Februárban egy kaposvári bandába került, ne kérdezze, hogy hogyan. És ne kérdezze, hogy kik ezek”

Tímea, az édesanya évekkel ezelőtt vált el Lászlótól, de most együtt beszéltek a fiuk halálának számukra elfogadhatatlan hivatalos magyarázatáról. – Amikor azon a hajnalon felhívott telefonon egy Bianka nevű lány, majd azt mondta, rosszul van a fiam, menjünk érte, mi autóba ültünk és elindultunk. Rossz címet kaptunk, mint ahogy a mentősök is. Érti ezt? – vetette fel az asszony. Szerinte szándékosan akarták, hogy máshová menjenek. Aztán, amikor a gyerekük kizuhant az ablakon, nem is a bulizó társai, hanem egy boltos hívta a mentőt. Számára egyértelmű, hogy cserbenhagyták a fiát.

„Azóta sem tudjuk, mi történt valójában. A rendőrök úgy voltak vele, drogos buli. Önkívületi állapot, halálugrás. Nem hiszek benne. Az ügyvédünk fellebbezett, nem akarjuk, hogy lezárják az ügyet...” – hangsúlyozta Tímea.