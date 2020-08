Hőség- és zivatarveszély miatt is figyelmeztetést adtak ki a hétvégére

Cikkünk folyamatosan frissül.

Visszatérünk szeptember elsejétől a járvány első hulláma idején alkalmazott szabályokhoz – jelentette be Gulyás Gergely a péntek délutáni Kormányinfón. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő péntek délután tartott sajtótájékoztatót Mit, miért tesz a Kormány? címmel. Pénteken ülésezett a kormány, ennek döntéseit ismertették a Kormányinfón. A kormány a korábbi bejelentésének megfelelően szeptember elsejével új szabályokat kíván bevezetni. Áttekintették az európai helyzetet, ennek alapján döntöttek.

– Európában a járvány második hulláma elkezdődött, az adatok az április-májusi állapotra emlékeztetnek – mondta a miniszter.

Hozzátette, hogy az északi országokban valamivel jobb a helyzet, mint a déli államokban. A behurcolás veszélye fennáll, a fertőzések többsége külföldi eredetű. Az iskolakezdéssel, az idősek védelmével és a járvány gazdasági hatásaival indokolta a döntéseket. Külföldről szeptembertől nem léphetnek be külföldi állampolgárok Magyarország területére. A magyar hazatérőknek két hétre karanténba kell vonulniuk. Tranzitfolyosókat továbbra is biztosítani fognak. Megszűnik az országok színek szerinti besorolása: Magyarországon kívül minden állam a vörös kategóriába kerül. A részletes szabályokról szombaton reggel döntenek a hatóságok, ezen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz. Felhívta a figyelmet az első hullámban is javasolt higiéniai szabályokra. Ukrajnának a magyar állam 50 lélegeztetőgépet adományoz. Gulyás Gergely megfogalmazása szerint mivel személye iránt korábban nem tapasztalat médiaérdeklődés volt, elmondta, hogy két negatív tesztet végeztetett, ennek árát megtérítette. Az Emmi nem javasolja a nagy tanévnyitókat, az iskoláknál majd külön-külön kell értékelni a bezárás, illetve az online oktatás lehetőségét, ha megjelenik az intézményben a fertőzés. Egyelőre rendes oktatási menetről van szó. Belföldi osztálykirándulásokra van lehetőség, de ehhez is egyedi mérlegelést javasolt a miniszter. A belföldi turizmust továbbra is bátorítja a kormány. Egyelőre nem lesz külön vásárlási idősáv az időseknek. A most elfogadott szabályok egy hónapig mindenképpen érvényben maradnak. Az országot el lehet hagyni, de a hazatérésnél szigorú szabályok lesznek. Az is megszűnik, hogy a sárga országokból hazatérők egy negatív teszt után szabadulhatnak a karanténból. Ki kell majd várni a második teszt eredményét is. Ha valaki le akarja rövidíteni a kéthetes karantént, akkor magának kell kifizetnie a két PCR-teszt árát. Ha viszont valaki kontaktutatást követően kerül karanténba, akkor két negatív PCR-teszt után szabadulhat majd. Ennek költségeit az állam fizeti. Az UEFA budapesti Szuperkupa-döntőjéről még csak tervek vannak, de a két csapat külföldi szurkolóinak 3-3000 jegyet adnak el. Csak úgy léphetnek be Magyarországra, ha van két napon belüli két negatív tesztjük. A Magyar Labdarúgó Szövetség még egyeztet az UEFA-val az ügyben, de a tervek szerint 21 ezer nézőt engednek be a 60 ezres stadionba. Idén elmarad a kötcsei piknik. A Miniszterelnökség a krónikus betegeknek és a 65 éven felülieknek engedélyezte a járványban az otthoni munkavégzést, de másnak nem. Ezt azzal kapcsolatban közölte, hogy a napokban kiderült, hogy Szijjártó Péter megtiltotta a home office-t a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. Gulyás Gergely szerint Szijjártó a magyar jogszabályoknak megfelel, és joga van arról dönteni, hogy mit engedélyez az általa vezetett intézményben. A kormánytagok nyaralásait nem kommentálta részletesen. Arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor Horvátországban nyaralt volna, azt válaszolta, hogy a miniszterelnök maximálisan eleget tett a Több Balaton, kevesebb Adria felhívásának. Szijjártó Péter adriai luxusjachtos nyaralásáról is kérdezték Gulyás Gergelyt. Erre a miniszter azt válaszolta, hogy Szijjártó Péter jachtozásával kapcsolatban a kormány nem foglalkozik hipotézisekkel. Közölte, hogy a külügyminiszter nem is ajánlhatta volna fel a lemondását a kormányülésen, mert nem vett rajta részt. Kijelentette, hogy egy családi nyaralás magánügy, ő nincs tisztában a részletekkel, nem tudja, mennyibe került az út, Szíjj Lászlóval pedig sosem találkozott. Azt nem tudja, hogy Szijjártó a nyaralására azzal a magánrepülővel utazott-e, amelyet korábban Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc is igénybe vett. Gulyás Gergely leszögezte, hogy ő soha nem utazott rajta. Arra, hogy Járóka Lívia EP-képviselő és családtagjaihoz került egy 35 milliós állami támogatás jelentős része, Gulyás Gergely úgy reagált, hogy minden támogatással kapcsolatban be kell tartani a szabályokat. Hozzátette, hogy ő nem alkalmazná a rokonait, de álláspontja szerint inkább etikai kérdésről van szó, nem pedig jogiról. A hitelmoratórium meghosszabbításáról még nem döntöttek. Varga Judit igazságügyi miniszter azért vonult karanténba, mert hétfőn Trócsányi László EP-képviselővel találkozott, akiről időközben kiderült, hogy koronavírusos. Szeptember elsejétől csak államilag jóváhagyott laboratóriumban készült magyarországi teszteredményt fogadnak el. A maszkviselést szigorítják, de kijárási korlátozás egyelőre nincs tervben. A lélegeztetőgépek hatalmas és túlárazott beszerzéséről azt mondta, hogy az volt a kérdés, hogy tudunk-e beszerezni gépeket, nem pedig az, hogy mennyiért. Korábban 8500-9500 lélegeztetőgépről volt szó, Gulyás Gergely szerint ennyi kellett ahhoz, hogy elkerüljük az olaszországi helyzetet. Piaci árakat kár keresni ebben az ügyben szerinte, mert itt nem piaci árakról és nem piaci magatartásról volt szó. Példaként elmondta, hogy előfordult, hogy repülőgépről szedtek le lélegeztetőgépeket, mert egy másik ország többet ígért értük. Megerősítette, hogy valóban több gépet rendelt Magyarország, mert addig rendeltek, amíg el nem érték a tervezett mennyiséget, és nem volt biztos, hogy a rendelt mennyiség megérkezik. Arra a kérdésre, hogy a kormánytisztviselői kar kapott-e beadványt és vizsgálja-e Szijjártó Péter luxusjachtos nyaralását, azt felelte, hogy nem illetékesek ebben. A Magyar Hang ezt azért kérdezte, mivel az etikai szabályzat szerit kormánytisztviselők nem fogadhatnak el nagy ajándékot. Jelenleg kevesebben szorulnak kórházi kezelésre az új fertőzöttek közül. Korábban ez 10-12 százalék volt az arányuk, ez most 7-8 százalékra csökkent.



A szigorítások várhatóak voltak, miután Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy szeptember elsejétől felhagyunk az országok zöld-sárga-piros besorolásával, és az eddiginél szigorúbb járványügyi intézkedések jönnek. Ezt a kormányfő azzal indokolta, hogy külföldön jelentősen rosszabb a járványhelyzet a magyarnál, és jelenleg a fertőzés külföldről történő behurcolása jelenti a legnagyobb veszélyt.