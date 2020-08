Begombolkozik az ország – Az új fertőzések forrását már nem lehet minden esetben gócponthoz kötni

Szeptember elsejétől külföldi nem lépheti át a magyar határt.

Magyarország bezárt – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szeptember elsejétől érvényes járványügyi szigorítások ismertetésekor a pénteki kormányinfón . A kabinet megszünteti az országok járványügyi besorolását, így külföldi állampolgárok Magyarország területére nem léphetnek be, a hazatérő magyaroknak pedig 14 napra vagy két negatív teszt bemutatásáig karanténba kell vonulniuk. E tesztek költségeit mindenkinek magának kell fizetnie. A karantén elkerüléséhez Magyarországon elvégzett tesztet fogadnak el. A miniszter közölte azt is, hogy a részletes szabályokról, valamint a további szigorításokról a szombaton reggel ülésező operatív törzs dönt majd, amelyen részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is. Napok óta nő az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma, a csütörtöki 91 után péntekre már 132 új esetet regisztráltak . Ezzel már 5511 beazonosított koronavírusos beteg van Magyarországon. Ezekből az adatokból is látszik, hogy jönnek haza a nyaralók a tengerpartokról és hazahozzák a vírust. Információnk szerint az Országos Mentőszolgálat szerdán már csaknem ezer olyan embertől vett mintát, akikhez a tüneteik miatt a háziorvosok hívtak tesztelőt. Mindez lassan szétfeszíti a mentőszolgálat kapacitásait. Csak a közép-magyarországi régióban körülbelül húsz kocsival tesztelnek, de információink szerint még így is nagyjából öt napos határidővel képesek elvégezni a feladatot. Kivéve, ha valaki képes bemenni saját autóval az angyalföldi Dévai utcai mentesítési pontra, ahol még aznap elvégzik a tesztet. Más forrásból úgy értesültünk, hogy az új fertőzések forrását már nem lehet minden esetben meghatározott gócponthoz kötni. A szűréseken olyan eseteket is találnak, akiknek a megbetegedése nem kapcsolható sem külföldi utazáshoz, sem valamilyen családi rendezvényhez, és nem is deríthető ki, hogy pontosan hol, és mikor fertőződhetett. A pénteki kormányszóvivői tájékoztatón Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy a fertőzések eredetének többsége külföldi, s a behurcolás veszélye miatt van szükség a határzárra. Hozzátette azt is, hogy a most elfogadott szabályok várhatóan egy hónapig maradnak érvényben. Ezalatt nem terveznek kijárási korlátozást és idősávokat sem határoznak meg a bevásárlásokra. Az egészségügy szerinte felkészült a várható feladatokra. Az atv.hu kérdésére a miniszter kitért a szeptember 24-én Budapesten rendezendő szuperkupa döntőre. Közölte ezzel kapcsolatban egyelőre csak tervekről tud beszámolni, mert a részletekről még zajlanak az egyeztetések az UEFA-val. Jelen állás szerint a külföldi szurkolók és a játékosok is csak úgy léphetnek be az országba Ferihegyen, ha két negatív koronavírus-teszttel rendelkeznek, és ezt már a repülőtéren ellenőrizni fogják. A 64 ezres stadionnak csak harmadát tölthetik meg az UEFA döntése alapján, így minden harmadik helyet adnak csak el, de most még az sem biztos, hogy lehetnek majd szurkolók a stadionban.