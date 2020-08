Visszatérünk az első hullám szabályaihoz a határokon

Cikkünk folyamatosan frissül.

Visszatérünk szeptember elsejétől a járvány első hulláma idején alkalmazott szabályokhoz – jelentette be Gulyás Gergely a péntek délutáni Kormányinfón. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő péntek délután tartott sajtótájékoztatót Mit, miért tesz a Kormány? címmel. Pénteken ülésezett a kormány, ennek döntéseit ismertették a Kormányinfón. A kormány a korábbi bejelentésének megfelelően szeptember elsejével új szabályokat kíván bevezetni. Áttekintették az európai helyzetet, ennek alapján döntöttek.

– Európában a járvány második hulláma elkezdődött, az adatok az április-májusi állapotra emlékeztetnek – mondta a miniszter.

Hozzátette, hogy az északi országokban valamivel jobb a helyzet, mint a déli államokban. A behurcolás veszélye fennáll, a fertőzések többsége külföldi eredetű. Az iskolakezdéssel, az idősek védelmével és a járvány gazdasági hatásaival indokolta a döntéseket. Külföldről szeptembertől nem léphetnek be külföldi állampolgárok Magyarország területére. A magyar hazatérőknek két hétre karanténba kell vonulniuk. Tranzitfolyosókat továbbra is biztosítani fognak. Megszűnik az országok színek szerinti besorolása: Magyarországon kívül minden állam a vörös kategóriába kerül. A részletes szabályokról szombaton reggel döntenek a hatóságok, ezen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz. Felhívta a figyelmet az első hullámban is javasolt higiéniai szabályokra. Ukrajnának a magyar állam 50 lélegeztetőgépet adományoz. Gulyás Gergely megfogalmazása szerint mivel személye iránt korábban nem tapasztalat médiaérdeklődés volt, elmondta, hogy két negatív tesztet végeztetett, ennek árát megtérítette. Az Emmi nem javasolja a nagy tanévnyitókat, az iskoláknál majd külön-külön kell értékelni a bezárás, illetve az online oktatás lehetőségét, ha megjelenik az intézményben a fertőzés. Egyelőre rendes oktatási menetről van szó. Belföldi osztálykirándulásokra van lehetőség, de ehhez is egyedi mérlegelést javasolt a miniszter. A belföldi turizmust továbbra is bátorítja a kormány. Egyelőre nem lesz külön vásárlási idősáv az időseknek. A most elfogadott szabályok egy hónapig mindenképpen érvényben maradnak. Az országot el lehet hagyni, de a hazatérésnél szigorú szabályok lesznek. Az is megszűnik, hogy a sárga országokból hazatérők egy negatív teszt után szabadulhatnak a karanténból. Ki kell majd várni a második teszt eredményét is. Ha valaki le akarja rövidíteni a kéthetes karantént, akkor magának kell kifizetnie a két PCR-teszt árát. Ha viszont valaki kontaktutatást követően kerül karanténba, akkor két negatív PCR-teszt után szabadulhat majd. Ennek költségeit az állam fizeti. Az UEFA budapesti Szuperkupa-döntőjéről még csak tervek vannak, de a két csapat külföldi szurkolóinak 3-3000 jegyet adnak el. Csak úgy léphetnek be Magyarországra, ha van két napon belüli két negatív tesztjük. A Magyar Labdarúgó Szövetség még egyeztet az UEFA-val az ügyben, de a tervek szerint 21 ezer nézőt engednek be a 60 ezres stadionba. Idén elmarad a kötcsei piknik. A Miniszterelnökség a krónikus betegeknek és a 65 éven felülieknek engedélyezte a járványban az otthoni munkavégzést, de másnak nem. Ezt azzal kapcsolatban közölte, hogy a napokban kiderült, hogy Szijjártó Péter megtiltotta a home office-t a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. Gulyás Gergely szerint Szijjártó a magyar jogszabályoknak megfelel, és joga van arról dönteni, hogy mit engedélyez az általa vezetett intézményben.

A szigorítások várhatóak voltak, miután Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy szeptember elsejétől felhagyunk az országok zöld-sárga-piros besorolásával, és az eddiginél szigorúbb járványügyi intézkedések jönnek. Ezt a kormányfő azzal indokolta, hogy külföldön jelentősen rosszabb a járványhelyzet a magyarnál, és jelenleg a fertőzés külföldről történő behurcolása jelenti a legnagyobb veszélyt.