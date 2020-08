Terhességi tesztre, gyerekjátékokra ment a kampánypénz, felfüggesztett kapott a képviselő-jelölt

Az 54 éves férfi a rendőrség szerint egy Etele téri dohányboltot próbált kifosztani bűntársával, de az eladó nem ijedt meg tőlük.

Fegyveres rablási kísérlet miatt rendelt el nyomozást augusztus 25-én a BRFK egy dohánybolt alkalmazottjának feljelentése miatt. Az eladó elmondta, hogy aznap délután öt óra körül két férfi sétált be XI. kerületi, Etele téri munkahelyére.



Az eladó azonban nem engedelmeskedett nekik, a támadók így üres kézzel kullogtak el. A nyomozók az üzletben szemlét tartottak, lefoglalták a bolt, és a környéken lévő biztonsági kamerák felvételeit is; ekkor jelezte nekik a dohánybolt alkalmazottja, hogy a közeli téren felismerni véli azt a férfit aki fegyvert fogott rá. A rendőrök igazoltatták az 54 éves C. Lászlót, akinél gáz- és riasztófegyvert és hozzá tartozó lőszereket találtak, emiatt a férfit elfogták és előállították.

A férfi ráadásul a rablás kísérlet előtt két órával vette a gáz- és riasztófegyvert, aminek még a blokkját is megtalálták nála a nyomozók. Azonban a férfinak arra nem volt engedélye, hogy az utcán is hordja. A BRFK Rablási Osztály nyomozói C. Lászlót fegyveresen elkövetett rablás bűntett kísérlet megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A férfit rizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Ismeretlen társát jelenleg is keresik - írja a police.hu