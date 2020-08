Győzelemmel tért vissza a leukémiával kezelt japán úszó

A 3470 kilométeres össztáv teljesítése mellett a legnagyobb kihívást az jelentheti, hogy a csapatok minden egészségügyi elvárást betartsanak.

A második világháború óta mindig júliusban rendezik meg a Tour de France országúti kerékpárversenyt, amely jó ideje a szezon második háromhetese. A koronavírus-járvány azonban közbeszólt, a tavaszi és nyári versenyek nagy része „ment a kukába”. A Giro d’Itáliát őszre kellett halasztani, de a francia körverseny időpontján is közel két hónapot csúszott. A versenyt teljes egészében Franciaország területén rendezik – ennek hátterében is a vírushelyzet áll. A viadal Nizzában kezdődik, a mezőny 12 új helyszínen halad át, a háromhetes gyötrelem után szeptember 20-án jöhet a megszokott párizsi befutó a Champs-Elysées-n. A 3470 kilométeres össztáv teljesítése mellett a legnagyobb kihívást az jelentheti, hogy a csapatok minden egészségügyi elvárást betartsanak, s a résztvevők ne betegedjenek meg. A szervezők szigorú szabályokat határoztak meg: egy istállón belül egy hét lefogása alatt adott két pozitív koronavírusteszt kizárást von maga után, ráadásul a jelenleg érvényben lévő kiírás alapján mindegy, hogy versenyző vagy stábtag akad fenn az ellenőrzésen. A kerékpárosok és a stábtagok Nizzába érkezve egy úgynevezett buborékba kerültek, elzárva a külvilágtól, a szombati rajt előtt pedig minden résztvevőt két koronavírus-tesztnek vetettek alá. A szakaszok utáni eredményhirdetéskor nem lesznek az eddig a győztesnek puszit adó pódiumlányok, és a díjátadáson résztvevő hivatalos személyek számát is csökkentik. A hatályos jogszabályok szerint Franciaországban nem rendezhetnek olyan rendezvényt, amelyen 5000 főnél többen vesznek részt, így a szervezőknek a szurkolók számát korlátozniuk kell. A kiszolgáló személyzet folyamatosan maszkot visel, a kerékpárosok csak a szakaszok idejére vehetik azt le, az interjúk során és a csapatbuszon nekik is hordaniuk kell. Természetesen a média munkatársai is csak negatív koronavírus teszt birtokában juthatnak be a számukra kijelölt helyekre. Ami az esélyeket illeti, az Ineos két korábbi győztesét, Chris Froome-ot és Geraint Thomast sem nevezte a viadalra. A 35 éves britnek – aki négyszer nyerte meg a Tourt – ez az utolsó idénye az Ineosnál, a következő szezonban már az izraeli Start-Up Nationnél versenyez. Minden bizonnyal ez is szerepet játszott abban, hogy már nem rá építenek. Froome a kerethirdetés után úgy fogalmazott, immár az a célja, hogy harmadszor is megnyerje a Vuelta a Espanát, amelyet október 20. és november 8. között rendeznek meg Spanyolországban. A 2018-as Tour-győztes Thomas pedig a Giro d’Itálián indul október 3. és 25. között. Az Ineos sora így sem lesz gyenge, a tavalyi Girón győztes Richard Carapaznak lesz a feladata, hogy hozzásegítse a címvédéshez Egan Bernalt. A legnagyobb kihívó a tavalyi Vuelta-győztes Primos Roglic lehet, ugyanakkor a 30 éves szlovén kerekes indulása még két napja is kérdéses volt, ugyanis két hete bukás miatt feladta a Criterium du Dauphiné elnevezésű versenyt. Mellette a honfitárs és csapattárs, tavalyi Tour-dobogós, Steven Kruijswijk is pórul járt, mint ahogyan az előző kiírás negyedikje, Emanuel Buchmann is. Érdemes lesz odafigyelni a háromszoros Tour-dobogós Nairo Quintanára, míg a hazai publikum ezúttal is Thibaut Pinot és Romain Bardet minél jobb eredményében bízhat.