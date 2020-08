Maszk kerül a villamosokra, hogy az utasok időben észbe kapjanak

A párt társelnöke szerint a törvény egyértelmű: a járványügyi érdekből végzett szűrést mindenkinek ingyen kell biztosítani.

A kormánynak ingyenessé kellene tennie a koronavírustesztet minden állampolgár számára, már csak azért is, mert valójában jogszabály kötelezi erre a kabinetet. Ha Szijjártó Péter szerint a jogszabályok betartása nem szezonális kérdés, akkor nincs más dolga, mint a járványhelyzet idejére vonatkozó törvényi előírások követése – hívta fel a figyelmet Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke. Mint írta, az egészségügyről szóló törvény egyértelműen kimondja, hogy a Magyarország területén tartózkodó személy számára a járványügyi ellátások közül a kötelező védőoltást (kivéve a külföldre utazás miatt szükséges védőoltást), a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot, a kötelező orvosi vizsgálatot, a járványügyi elkülönítést, a fertőző betegek szállítását, és a mentést kötelezőn és ingyenesen biztosítani kell. – Ezért is érthetetlen, hogy miért fizetteti meg a kormány a magyarokkal a 30-60 ezer forintba kerülő koronavírusteszteket. Egy négygyermekes család esetében ez több százezer forintos kiadást is jelenthet, amit a többség nem engedhet meg magának. Ugyanígy a fekvőbeteg-ellátásból hazaérkező betegeknek, a kórházakban dolgozó személyzetnek, a táborból hazaérkező diákoknak, az edzőtáborokban a sportolóknak számtalan esetben önerőből kell kifizetniük a teszteket.