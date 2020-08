Tanévkezdés: erőltetett menet

A köznevelési államtitkár szerint „nem térül meg” az, amit a MET oktatási intézményeire fordítottak. Ezek az iskolák főként a mélyszegénységből érkező gyerekek oktatásában és gondozásában segítenek.

Az új tanévtől csökkenti, majd teljesen megvonja a kormány a kiegészítő támogatást a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) iskoláitól – írja a 444.hu . A MET több óvodát, általános iskolát és középiskolát is fenntart Budapesten és az ország hátrányos helyzetű térségeiben, például a Szabolcs megyei Tiszaszentmártonban vagy Beregdarócon. Iványi Gábor lelkész, a MET vezetője az egyház hírlevelében azt írta, Maruzsa Zoltán államtitkár augusztus 5-én tájékoztatta őt a döntésről, ami azért született, mert „szerintük nem térül meg az, amit az elmúlt tizenöt évben a MET oktatási intézményeire fordítottak. Továbbá nem tudják mérni az oktatásban elért eredményeket”. Iványi levele szerint a minisztériumban azt is nehezményezték, hogy a MET intézményei alacsony arányban küldték vissza az Oktatási Hivatalnak „a nem kötelező családi háttér index felméréseket”, ezért „nem tudják mérni, illetve összehasonlítani az eredményeket más hasonló intézményekkel”. Iványi egyrészt azzal érvelt, hogy több száz gyerek végezte el náluk a nyolc osztályt, sokan érettségiztek vagy szereztek szakmát, és „miután nagy hányaduk mélyszegénységből jön, az iskola nyújtotta egyéb támogatás, mint családgondozás, szociális ügyintézés, utógondozás, mentálhigiénés segítségnyújtás (étkezés, ruházat, sőt családi segítség, főleg télen és élelmiszercsomagok formájában) miért ne lenne egyfajta jó megtérülés”. Iványi szerint Maruzsa erre úgy ragált, hogy „ez is lehet egyfajta szempont”. A kormány 2012-ben még ötéves köznevelési szerződést kötött a MET-tel, amit a 2017-es lejárat óta évről évre meghosszabbítanak. Iványi szerint Maruzsa felajánlotta neki, hogy utoljára, egy évre megadják a korábbi támogatás felét, ha elfogadja, hogy utána nem kötnek új szerződést. Sőt, elmondása szerint az államtitkár felvetette, hogy ha a működtetés nem megoldható, készek állami fenntartásba venni az intézményeket. "Kérdésére azt a választ adtuk, hogy számunkra nem elfogadható az ötven százalékos opció, ő pedig azzal bocsátott el minket, hogy még gondolkozik" - írta Iványi, akit azóta nem kerestek újra. A hírportál megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát: azt írták, az augusztus 5-i egyeztetés alapján a többlettámogatás felét, 95 millió forintot fognak adni a MET-nek. A csökkentést azzal indokolták, hogy „az adható támogatásokból a tárca egyes forrásokat a járványügyi védekezésre fordított, a csökkentés más kedvezményezettek esetén is megvalósult”.Azt is hozzátette a minisztérium, hogy az 50 százalék is csak egy tanévre szól. A MET és a kormány évtizedes harcban állnak azóta, hogy 2011-ben az új egyházügyi törvény megfosztotta a MET-et egyházi státuszától. Iványiék ezért először az Alkotmánybírósághoz, majd a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordultak, ahol 2017-ben ítéltek meg nekik egymilliárd forintos kártérítést. A MET most is számos bírósági ügyben érintett az állammal szemben. Iványi, aki valaha összeadta Orbán Viktort és Lévai Anikót, a New York Times portrécikkében a fasizmus szimbólumának nevezte Orbán Viktort. A lelkész szerint Orbán a fasiszta jelzőt azóta sem tudja neki megbocsátani, és ez áll a kormány és a MET harca mögött is.