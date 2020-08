Negatív lett Varga Judit koronavírus-tesztje is

Formai okok miatt saját pártja, a Jobbik nem jelölheti a tiszaújvárosi képviselőt, az ellenzék azonban összezárt, támogatják őt.

„A Fidesz ellehetetlenítette, hogy összellenzéki jelöltként elinduljak a választáson, de nem hátrálunk! Bár saját pártom, a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem indulhat el ezen a választáson, a többi ellenzéki párt kitart mellettem. Ennek megfelelően ma reggel nyolckor átvettem az ajánlóíveket, és megkezdtük az aláírások gyűjtését.”

- így jelentette be szombaton Facebook-oldalán Bíró László tiszaújvárosi képviselő-jelölt, hogy mégiscsak indul az időközi országgyűlési választáson a motorbalesetben elhunyt Koncz Ferenc fideszes képviselő helyéért Borsod 6-os választókörzetében – és megmérkőzik az elhunyt politikus lányával, Koncz Zsófiával

Formai ok miatt kaszálták el a Jobbik jelölését

Az összellenzéki / ellenzéki megkülönböztetéssel Bíró arra utalt, hogy korábban saját pártja, a Jobbik is mögötte állt, de a Fidesz szó szerint az utolsó pillanatban kigolyózta mögüle a jobbikos jelölést. Augusztus 21-én, néhány perccel a fellebbezési határidő lejárta előtt ugyanis a kormánypárt panaszt tett Bíró indulása ellen, mondván, Jakab Péter, a Jobbik elnöke a bíróság nyilvántartásában ekkor még nem szerepelt a párt vezetőjeként – hiába választották meg Jakabot már január 25-én a párt elnökének. A fellebbezés miatt a Nemzeti Választási Bizottság elutasította a Jobbik jelölőszervezetként történő nyilvántartásba vételét a tiszaújvárosi időközi választáson, arra hivatkozva, hogy a nyilvántartásba vételt olyan képviselő – azaz Jakab kérte – akinek elnöki kinevezése, képviseleti joga abban a pillanatban nem volt hatályos. Az érvelést pedig megvédte a Kúria is

Papíron a kétharmad sorsa múlik Koncz Ferenc helyén

Mindez azonban nem akadályozta meg Bírót abban, hogy a többi párt támogatását élvezve ringbe szálljon Koncz Ferenc helyéért. Az elhunyt politikus posztja azért is igen fontos lehet a Fidesz számára, mert Koncz halálával megszűnt a kormánypárt kétharmados parlamenti többsége, az ehhez szükséges 133 képviselő helyet most 132-en ülnek a Fidesz-KDNP frakcióban. Nagy Attila Tibor, a Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársa szerint azonban a kormánypárti kétharmad legfeljebb papíron szűnik meg egy időre, hiszen Ritter Imre német nemzetiségi képviselő eddig is rendre a Fidesszel szavazott, s vélhetően ezután is ezt fogja tenni. S akkor még nem esett szó a Mi Hazánk Mozgalomról, amelynek szintén szerepe lehetne elvileg a kétharmad veszélybe kerülése esetén.