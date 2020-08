Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt vasárnapra, de zivatarok is jöhetnek

Akár 38 fokot is mérhetünk, késő estére 20 és 28 fok közé hűl le a levegő.

A hőség miatt a fővárosra és Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére is elsőfokú figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyében elsőfokú riasztások vannak érvényben. A napi középhőmérséklet több helyen 25 fok körül alakul, a középső és déli országrészben a 27 fokot is meghaladhatja.



Az előrejelzés szerint kezdetben derült lesz az ég, majd a déli óráktól nyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, illetve a Dunántúl nyugati részén késő délutántól erőteljes gomolyfelhő-képződés is várható, és ott zápor, zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A zivatarok veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyében is elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben.



A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 38 fok között alakul, késő estére 20 és 28 fok közé hűl le a levegő.