Djokovic lett a férfi bajnok a New York-i tenisztornán

Az együttes az előző szezont trófeával zárta (FA Kupa), az új idényt pedig trófeával nyitotta.

Az FA Kupa-győztes Arsenal nyerte az angol labdarúgó szuperkupát (Community Shield), miután a szombati, londoni mérkőzésen 11-esekkel legyőzte a bajnok FC Liverpoolt. Az üres Wembley Stadionban rendezett találkozón az Ágyúsok gaboni támadója, Pierre-Emerick Aubameyang szerezte az első gólt a 12. percben, s egészen a 73. percig ki is tartott az előny. Ekkor góllá érett a liverpooli fölény, a japán légiós, Minamino Takumi egyenlített. Mivel a rendes játékidőben nem esett több találat, jöhettek a 11-esek. Az Arsenal részéről mindenki biztos lábbal talált be, a Vörösöktől azonban a harmadik párban a fiatal csatár, a 20 éves Rhian Brewster hibázott, s ez döntőnek bizonyult. Az utolsó 11-est Aubameyang értékesítette. Érdekesség, hogy a Liverpool tavaly is büntetőkkel kapott ki a szuperkupában, akkor a Manchester Cityvel szemben maradt alul így. Az Arsenal az előző szezont trófeával zárta (FA Kupa), az új idényt pedig trófeával nyitotta.