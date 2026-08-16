Novak Djokovic rosszul lett és hányt, így hiába volt szettelőnyben Thiago Agustin Tirante ellen, első mérkőzésén kikapott a cincinnatiben zajló tenisztorna 9,4 millió dollár (2,9 milliárd forint) összdíjazású férfi versenyében.
Elképesztő magasságokba emelkedett vasárnap a 22 éves teniszező, aki 2:6, 6:2, 6:3, 7:5-re legyőzte a 24-szeres Grand Slam-bajnok szerb Novak Djokovicot. A spanyol a legfiatalabb játékos, aki mind a négy kiemelt tornát megnyerte.
A 38 éves szerb teniszező csaknem félmilliárd forintnak megfelelő díjazásával segíti a súlyos betegek életének a javítását.
A befektetői listán olyan korábbi Forma-1-es pilóták is szerepelnek, mint a brazil Felipe Massa és a dán Kevin Magnussen.
Nem tetszett neki, hogy egy olyan sportolóról írt, aki kiállt az ellene tüntetők mellett.
Csak az ötkarikás arany hiányzott a trófeagyűjteményéből.
A sportág - GS-szempontból - két legeredményesebb alakja tenisztörténelmi rekordot jelentő 60. alkalommal csapott össze, a belgrádi klasszis 30-29-re vezetett párharcukban.
A szerb világklasszis teniszezőnek egyben ez a negyedik győzelme az amerikai nyílt bajnokságon.
Az amerikai nyílt teniszbajnokság a férfi egyes fináléjában – 2021 után –másodjára csap össze a szerb sportoló az orosszal. Két éve utóbbi győzött.
A 19 éves Coco Gauff igazán jó passzban van: legutóbbi 17 meccséből 16-ot megnyert. Ilyen könnyen azonban talán még soha senkit nem múlt felül. Novak Djokovic ezúttal a torna során 50 adogató játékából 49-et megnyerő amerikai Taylor Fritzet győzte le magabiztos mestermunkával.
A szerb teniszező 23. Grand Slam-trófeáját szerezte meg, és ismét világelső.
A magyar teniszező három szettben kikapott a 22-szeres Grand Slam-győztestől.
A Koszovói Olimpiai Bizottság szerint a világranglista harmadik helyezettje ezzel a szerb nacionalisták propagandáját népszerűsítette.
Federer visszavonult, Nadal kiesett a top10-ből, maradt Novak Djokovic, aki újfent világelső, de a 16 évvel fiatalabb Alcaraz elől óvnia kell a pozícióját. Mi várható a férfi tenisz legmagasabb szintjén az elkövetkezendő időkben?
A húszszoros Grand Slam-tornagyőztes teniszező állítása szerint a választás szabadsága mellett áll ki, de azért nagyon nem akarja beoltatni magát.
A magyar versenyzőt az ötödik kontinensről vasárnap kitoloncolt szerb Novak Djokovic honfitársa, Dusan Lajovic búcsúztatta.
10-11 napon át zaklatták a világ legjobb teniszezőjét, hogy aztán a 10-11. napon közöljék vele azt a döntést, amelyről már az első napon tudták, hogy meg fog születni - háborgott a politikus.
Mindez azt jelenti, hogy nem indulhat az Austral Openen sem. A vízum törlése egyúttal hároméves belépési tilalommal jár.
Vasárnap végleg eldől, elindulhat-e az Australian Openen.
Ausztrália másodszor is visszavonta vízumát. A miniszterelnök szerint „gondosan mérlegelték” a döntést.
A kedden Fucsovics Mártont búcsúztató Djokovic szetthátrányból fordított orosz riválisa ellen.
A franciaországi tornán olasz ellenfelét győzte le a magyar teniszező, aki a legjobb 32 között a világelső szerb versenyzővel csap össze.
A 21. Grand Slam-győzelmére hajtó Novak Djokovic három szettben (4:6, 4:6, 4:6) kikapott Danyiil Medvegyevtől az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének fináléjában.
A világelső az amerikai nyílt teniszbajnokságon megszerezheti a férfiaknál rekordot jelentő huszonegyedik Grand Slam-győzelmet.
Önmagán túlmutató a három teniszfenomén rivalizálása, amely egyszerre szól a tiszteletről, a kitartásról, a szenvedélyről.
A férfiaknál a szerb Novak Djokovic, a nőknél pedig az ausztrál Ashleigh Barty emelhette magasba az elsőnek járó trófeát.
A magyar teniszező ellenfele a legjobb 16 között orosz Andrej Rubljov lesz.