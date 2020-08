Virtuskodnak a vírussal – Teljes az összevisszaság a koronavírus sportágankénti kezelésében

Több mint egy félidőt emberhátrányban játszva győzött a címvédő Zalaegerszegen a labdarúgó NB I. 3. fordulójában.

Szó szerint viharos mérkőzést játszott a bajnoki címvédő FTC a Zalaegerszeg otthonában a labdarúgó NB I. 3. fordulójában. A fővárosi zöld-fehérek Botka Endre kiállítása miatt a 31. percben emberhátrányba kerültek a szakadó esőben zajló találkozón. A vendégek játékosa utolsó emberként a tizenhatoson kívül ellökte ellenfelét, ám a játékvezető tizenegyest ítélt. Ha lenne videóbíró a magyar bajnokságban – amelynek bevezetése a következő szezonban is kérdéses, mivel továbbra sem kezdődött el a játékvezetők elméleti felkészítése a rendszer használatára –, akkor elkerülhető lett volna ez a téves ítélet. Az már csak a hab volt a tortán, hogy a tizenegyest Babati akkor végezte el, amikor a kiállított játékos még nem hagyta el a játékteret, ami szabályellenes. Ezt azonban sem a bíró, sem négy segítője, sem a tartalék-játékvezető nem vette észre. A tizenegyest Dibusz Dénes kivédte és még az első félidőben a vezetést is megszerezte az FTC. A kiállítás miatt szerkezetet váltottak a fővárosiak és a csereként beállt Civic lőtt óriási gólt a jobb felső sarokba a 40. percben. A második felvonás elején úgy tűnt, eldől a meccs, amikor Haratin az 53. percben szöglet után fejelte a kapuba a labdát, ám a hazaiak nem adták fel, a 82. percben Babati vette be a címvédő kapuját. A hajrában beszorult az FTC, de a hazaiak nem tudtak egyenlíteni, a 93. percben a zalaegerszegi Lesjakot is kiállította a játékvezető második sárga lappal, miután a futballista ollózás közben fejbe rúgta ferencvárosi ellenfelét. A ZTE tíz éve nem tud nyerni a ferencvárosiak ellen. Jól jött volna a videóbíró Diósgyőrben is, ahova az MTK látogatott. A hajrában 1-1-es állásnál a hazaiak játékosát, Rui Pedrót buktatták a tizenhatoson belül, a játékvezető nem ítélt semmit, ha lehetősége lett volna megnézni az eset felvételét, akkor nem marad el a büntető sem. „Mindenki látta, mi történt, nem akarok erről beszélni – mondta az érthetően feldúlt, ám önuralmát kifelé megőrző Feczkó Tamás, a diósgyőriek vezetőedzője a televízióban a lefújás után. A szakember nyilatkozatával minden bizonnyal megússza a szövetségi eljárást, az MLSZ ugyanis nem tolerálja, ha a játékvezetőket bárki bírálja. A találkozót követő sajtótájékoztatón a diósgyőri szakember elárulta, azért nem nyilatkozik a meg nem adott tizenegyesről, mert akkor legközelebb a lelátóról kellene néznie csapata meccsét. „Örülök, hogy sikerült legalább egy pontot szerezni Miskolcon, hiszen sok néző előtt, hazai pályán játszva mindig nehéz ellenfél a DVTK, minden csapatnak nehéz dolga van itt, ilyen közönség előtt – jelentette ki Michael Boris, az MTK trénere. - A második félidőben akár a győzelmet is megszerezhettük volna, a legnagyobb esély Herrera helyzeténél volt erre, sajnos nem tudtunk most ezzel élni, így egy ponttal térünk haza, amivel nem lehetünk elégedetlenek.” Az újonc MTK elégedett lehet az eddigi eredményeivel, hiszen egy győzelemmel és két döntetlennel kezdte a szezont, ami nagyon szép eredmény. A Fehérvár megszerezte első győzelmét a bajnoki szezonban, miután 4-1-re nyert a Budafok vendégeként. A koronavírus-fertőzésekkel sújtott Felcsút Újpest elleni hazai bajnoki mérkőzése lapzártánk után ért véget, ahogy a Honvéd-Kisvárda összecsapás is.