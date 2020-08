Szlávik: Leginkább bulikban, esküvőkön terjed a vírus

A két politikus azt követően került házi karanténba, hogy találkozott a koronavírusos Hollik Istvánnal.

A második koronavírustesztje is negatív lett Hende Csaba fideszes országgyűlési képviselőnek és Dömötör Csabának, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának. A kormánypárti politikusok ezt a Facebook-oldalukon közölték. Hende Csaba azt írta: „továbbra is fogjunk össze, kövessük a járványügyi hatóságok utasításait, tartsuk be a szabályokat!”.

Dömötör Csaba megköszönte az érdeklődő és támogató üzeneteket, és mindazok türelmét, akikkel a karantén előtti napokban találkoztak. – Vigyázzunk egymásra! – zárta bejegyzését.