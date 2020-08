A karanténba vonult Hende Csaba és Dömötör Csaba mindkét tesztje negatív lett

A szombati vihar miatt fák dőltek a sínekre és felsővezetékek rongálódtak meg.

Mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok Göd és Vác, valamint Győr és Öttevény között, ahol a szombati vihar miatt fák dőltek a sínekre és felsővezetékek rongálódtak meg – közölte a Mávinform vasárnap reggel a Facebook-oldalán . A tájékoztatás szerint Göd és Vác között a menetrendszerű vonatközlekedés fokozatosan áll helyre. A Budapest-Vác vonalon egész éjjel dolgoztak a kidőlt fák eltávolításán, az azáltal okozott károk és a felsővezeték helyreállításán. – A Budapest-Győr-Hegyeshalom vonal Győr és Öttevény közötti szakaszán szintén több fát is eltávolítottak a vasúti pályáról, és helyreállították a megrongálódott felsővezetéket is – írták. Szombaton a jégesővel és villámlásokkal kísért ítéletidő a főváros térségét is elérte, több olvasónk özönvízszerű esőről számolt be, de volt olyan is, aki azt írta, hogy diónyi jég esett náluk.