Két embert ölt meg vadászpuskájával egy nyíregyházi férfi

Haragosát és annak édesapját is lelőtte.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást H. Miklós 42 éves nyíregyházi lakos ellen. A nyomozás szerint a férfi két embert ölt meg vadászpuskájával – számolt be róla a police.hu . A rendőrség azt írta, hogy a férfi 2019. augusztus 26-án 15 óra 30 perc körül Nyíregyházán, az Orosi városrész lakóövezetében személygépkocsival megjelent egy családi ház előtt, majd az engedéllyel tartott golyós vadászpuskájával célzott lövéseket adott le az udvaron tartózkodó haragosára, egy 41 éves nyíregyházi férfira, aki ennek következtében a helyszínen meghalt. A lövések hallatára a szemben lévő ingatlanból kiszaladt az utcára a sértett 65 éves édesapja is, akire a gyanúsított rövid szóváltást követően szintén rálőtt. Az apa is halálos sérülést szenvedett. A rendőrök a feltételezett elkövetőt Nyíregyháza külterületén rövid időn belül elfogták, és az elkövetéshez használt eszközt lefoglalták. A 42 éves nyíregyházi férfit a főkapitányságon gyanúsítottként hallgatták ki, aki beismerő vallomást tett. A nyomozók H. Miklóst őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását, amelyet a nyomozás teljes időtartama alatt fenntartott. A nyomozást a rendőrség elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek.