Frontális karambol történt a 65-ös főúton, három ember meghalt és többen megsérültek

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Két autó ütközött frontálisan Tamási térségében, teljes az útlezárás a 65-ös főúton – írja a police.hu . Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint személyi sérüléses baleset történt 2020. augusztus 30-án 9 óra 56 perckor Tamási térségében. Két személygépkocsi ütközött össze frontálisan, több sérült is van. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszon teljes útlezárás van érvényben. Kerülni Regöly felé és Tamási központja felé lehet. A rendőrség a közlekedők fokozott türelmét kérte.A rendőrség 11 óra után bejelentette, hogy a balesetben ketten olyan súlyosan megsérültek, hogy a helyszínen életüket veszítették. Több személyt kórházba szállítottak. Később azt is bejelentették, hogy egy harmadik személy is olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. Két embert szállítottak kórházba a mentők. A körülményekről egyelőre annyit lehet tudni, hogy egy Opel személygépkocsi közlekedett Szekszárd irányából Tamási felé, amikor eddig ismeretlen okból áttért a menetirány szerinti bal oldalra, és összeütközött a szemből közlekedő Ford autóval.