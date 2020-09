Már 18 embert diagnosztizáltak koronavírussal a Corvinus gólyatáborának résztvevői közül

A járványügyi vizsgálat, az adatgyűjtés és a kontaktkutatás jelenleg is folyik.

Jelenleg 18 főnél igazoltak COVID-19 pozitivitást a Corvinus Egyetem gólyatáborának résztvevői közül – tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi Központ az Azénpénzem.hu -t. A járványügyi vizsgálat, az adatgyűjtés és a kontaktkutatás jelenleg is folyik. A fertőzöttek közül eddig senki nem szorult kórházi ápolásra. A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 2020. augusztus 17-21. között Bükkszéken tartotta gólyatáborát. Mint a 444.hu korábban megírta, a BCE vezetése nem engedélyezte a múlt hétre tervezett mesterszakos gólyatábor megtartását, miután a bükkszéki tábor négy résztvevőjénél is kimutatták a koronavírust. Az egyetem vezetésének határozott kérésére a szeptember 2-ára szervezett, ezerfősre tervezett Közgáz Gólyabuli 2020. is elmarad. A Szent István Egyetem Budai Campus hallgatóinak augusztus 15. és 19. között Szarvason rendeztek gólyatábort. Az is múlt héten derült ki, hogy az esemény résztvevői és szervezői közül 5 embernél mutatták ki a Covid-19-et.