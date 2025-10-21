Utcai zaklatástól a kommentháborúkig bárkit érhet bántalmazás, de nem kell eltűrnünk

A bántalmazás az életünk számos területén jelen van, sokszor nem is ismerjük fel, nem tudunk rá reagálni, vagy közbelépni, ha a szemünk előtt zajlik, krízishelyzetben pedig nem világos, kihez fordulhatnánk. Három, rendkívül elterjedt formájáról – a párkapcsolati erőszakról, a catcallingról (utcai zaklatásról) és a netes kommentháborúkról – szerveztek edukatív kerekasztal-beszélgetéseket az ország legnagyobb szaktekintélyeivel, civilekkel és aktivistákkal a 3 lépés projekt elindítói. Videóikat eddig közel kétezren látták, utána segítők és áldozatok is megkeresték őket. A Corvinus Egyetem kommunikáció szakos hallgatói, Németh Rebeka, Valaszkai Zsófia, Csikós Katalin és Praszna Dorina folytatnák is a nagy sikerű beszélgetéssorozatot, amely idő közben túllépett a szemináriumi kereteken.