A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság is a Corvinus Egyetemnek adott igazat Ádám Zoltánnal szemben, véglegesen elutasítva a volt docens keresetét az általa indított munkajogi perben. A döntés szerint az elbocsátása „jogszerű és arányos volt”, az ítélet jogerős.
Az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint szinte biztos, hogy oktatói elbocsátások várhatók több egyetemen is az intézkedés miatt. Van egy számottevő nyertes is, mégpedig a Miniszterelnökség alá tartozó NKE.
A Mohu célja, hogy tisztább és jobb megoldást találjanak a fővárosban a lomtalanításra, támogatásra érdemes, de a tervezett út - a házhoz menő kukásautók helyett gyűjtőpontok kialakítása - nem járható, állapították meg a témával foglalkozó szakemberek. Égetés helyett például újrahasznosítani kellene.
„Végig az volt az érzésem, hogy rossz érzéssel közelít felém a kancellár, olyan határidőket szab, amik megnehezítik, hogy kooperáljak vele” – fogalmazott Ádám Zoltán.
Ádám Zoltán Gegesy Ferencet, a IX. kerületet a rendszerváltástól 2010-ig vezető polgármestert váltja a poszton.
100-150 hallgató tüntetett csütörtök este az egyetem Fővám téri épülete előtt tiltakozásul Ádám Zoltán docens elbocsátása ellen.
„Ki kell állnunk az egyetemi autonómia, a szólásszabadság, a hallgatói és oktatói jogok mellett” – üzenik a szervezők.
Ádám Zoltán szerint a Corvinus vezetése teljesen méltánytalanul, etikátlanul és szakmaiatlanul járt el vele szemben.
A Corvinus Egyetemről elbocsátott tanár részvételre buzdít az alternatív oktatási népszavazáson.
Az egyetem szerint Ádám Zoltánról azért váltak meg, mert nem volt együttműködő.
Azt, hogy a docens kirúgásának indoklása munkajogilag megállja-e a helyét, a bíróság tudja eldönteni, Ádám Zoltán pedig nagy valószínűséggel pert indít majd.
A diák annak ellenére vizsgázhatott le az egyik tantárgyból, hogy előzőleg nem teljesítette az ehhez szükséges követelményeket.
Egyszerűen nincs mit tenni, ha előre nem látható költségek is felmerülnek.
Csaknem 91 milliárd forintról van szó.
A bántalmazás az életünk számos területén jelen van, sokszor nem is ismerjük fel, nem tudunk rá reagálni, vagy közbelépni, ha a szemünk előtt zajlik, krízishelyzetben pedig nem világos, kihez fordulhatnánk. Három, rendkívül elterjedt formájáról – a párkapcsolati erőszakról, a catcallingról (utcai zaklatásról) és a netes kommentháborúkról – szerveztek edukatív kerekasztal-beszélgetéseket az ország legnagyobb szaktekintélyeivel, civilekkel és aktivistákkal a 3 lépés projekt elindítói. Videóikat eddig közel kétezren látták, utána segítők és áldozatok is megkeresték őket. A Corvinus Egyetem kommunikáció szakos hallgatói, Németh Rebeka, Valaszkai Zsófia, Csikós Katalin és Praszna Dorina folytatnák is a nagy sikerű beszélgetéssorozatot, amely idő közben túllépett a szemináriumi kereteken.
Áder János köztársasági elnök csütörtökön átadta Takáts Elődnek megbízását.
Az egyetem kutatóprofesszora azt mondta: az egyetem költségvetését sem közlik, csak utólag, részletekben. Volt, hogy azzal érveltek, hogy hoznak még befektetőket, de hogy kiket, az is titkos.
A járványügyi vizsgálat, az adatgyűjtés és a kontaktkutatás jelenleg is folyik.
Tavaly is komoly összeget buktak az állami vagyonkezelésen az adófizetők, miközben tízmilliárdok ömlenek titkos ügyletekbe.
Félrevezetőnek és sajnálatosnak nevezték azt az állítást, miszerint az egyetem balliberális intézmény.
Az SZFE-t is alapítványi tulajdonba szervezné ki a kormány „a magyar kultúra fejlődése” érdekében.
A Corvinus Egyetemet működtető alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága munkáját időkorlát sem nehezíti többé.
Cél a versenyképesség növelése és a felsőoktatási intézmények nemzetközisítése.
Több felsőoktatási intézményt is váratlanul ért Gulyás Gergely szerdai bejelentése.
Az új vezetés úgy irányítja a Corvinust, mintha az egy vállalat lenne - kifogásolják az oktatók a „menedzsment” átszervezési eljárását.
A BCE után a Széchenyi István Egyetem kerülhet ki az állami fenntartásból. Pedig a mintául szolgáló átalakítás nem volt zökkenőmentes.