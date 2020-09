Miskolci rokonainál járt Marietta, két napja nem találják az idős asszonyt

A halálesetek többsége Budapesten történt, és Borsod is különösen érintett.

Május végén tűnt fel Magyarországon egy különösen veszélyes új kábítószer, ami a köznyelvben „bika” néven vált ismertté . A kínai laborokból származó új típusú pszichoaktív szer augusztus közepére már 11 halálos áldozatot szedett , ami kiugró érték. A helyzet azóta még rosszabb lett: már 21 halott szervezetében mutatták ki a bikát – írja a 24.hu. A portál Csákó Ibolya alezredestől úgy tudja, más új típusú pszichoaktív szereket is találtak több áldozat szervezetében. A halálesetek többsége Budapesten történt, és Borsod is különösen érintett, de történt haláleset Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád és Tolna megyében is. Az addiktológusok egyre többet tudnak az anyagról, ami, mint kiderült, olyan erős idegméreg, amely kómához hasonló állapotot idéz elő, valamint minden használatkor károsítja az agyat. A szer használói akár órákig is haldokolhatnak. A portál az is megtudta, hogy egy esetben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt is nyomoz a rendőrség Tolna megyében: egy dílert kaptak el, aki olyannak adott el bikát, aki később belehalt a fogyasztásába.