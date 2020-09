A Budavári Általános Iskola egy pedagógusa is koronavírusos lett

A tanár karanténba került.

Koronavírusos lett egy tanár a Budavári Áltlános Iskolában, de diákokkal nem érintkezett – tudta meg a hvg.hu V. Naszályi Márta I. kerületi polgármestertől. A polgármester szerint az önkormányzat az intézményben dolgozó összes saját alkalmazottját leteszteli, és az iskola pedagógusai és nem önkormányzati dolgozói számára is felajánlottak száz darab PCR-tesztet. V. Naszályi Márta elmondta, hogy a fertőzött pedagógus karanténba került, és még zajlik a kapcsolati hálójának feltérképezése. A polgármester bízik abban, hogy a helyi tankerülettel egyeztetett járványügyi intézkedések elegendőek lesznek ahhoz, hogy zavartalan legyen a tanítás. Az iskola későbbre ígért választ a portálnak. Két másik fővárosi iskolában is találtak fertőzötteket. Az Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában három pedagógus koronavírusos tesztje is pozitív lett, míg a XIII. kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium gólyatáborában is többen megfertőződtek.