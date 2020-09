Sorsfordító pillanat előtt a Ferrari

Még a következő bajnoki részvétel is kérdésessé vált a Valencia labdarúgócsapatánál, mivel tulajdonosa nem finanszírozza tovább a klubot.

A Valencia az egyik legsikeresebb spanyol labdarúgócsapat a Barcelona és a Real Madrid mögött: hatszoros bajnok, nyolcszoros kupagyőztes, de büszkélkedhet UEFA-kupa-elsőséggel is, két Szuperkupa-sikerrel, a kétezres évek elején pedig a hőn áhított Bajnokok Ligája-serleget is kis híján megszerezte, azonban egyszer a Real Madrid, másodszor a Bayern München múlta felül a fináléban. Jelenleg ott tart a klub, hogy kérdéses, pályára tud-e lépni jövő vasárnap a Levante ellen a bajnokság első fordulójában. Hat évvel ezelőtt, 2014-ben egy szingapúri milliárdos üzletember, Peter Lim látta meg a lehetőséget a leszállóágban lévő, de nagy potenciállal bíró Valenciában, és miután az AC Milant végül nem sikerült Silvio Berlusconitól megszereznie, a spanyol klubbal vigasztalódott. Lim nem fukarkodott, az első évében 53, második szezonjában pedig 144 millió eurót költött az együttesre, az eredmények azonban ehhez képest szerények voltak: 11. és 12. hely a bajnokságban, a kulcsjátékosnak vélt labdarúgók közül pedig sokan borzasztóan teljesítettek, elég Negredóra, a rutinos csatárra gondolni. Lim több kulcsjátékostól is megvált ezután, André Gomes és Paco Alcacer a Barcelonába igazolt, Shkodran Mustafi az Arsenal futballistája lett, a sok távozó ellenére a Valencia megtáltosodott, a következő szezonban elérte a negyedik helyet, amivel egyenes ági indulási jogot szerzett a Bajnokok Ligájába, ahol nem sokkal maradt el a csoportkörben az esélyesnek számító Juventus-Manchester United kettőstől, de végül az Európa-ligával kellett beérnie. Ezután megint jó szezont futott az együttes, és ismét sikerült elérni a negyedik helyet, a nagy hármas mögött. A siker egyik kulcsszereplője kétségkívül az edző, Marcelino García Toral, aki a középmezőnyből vezette rögtön a legjobbak közé a narancs-fehér mezes csapatot, ráadásul a 2018-2019-as idényben bezsebelte a Spanyol Kupa- győzelmet is, erre legutóbb 11 évvel ezelőtt volt képes az alakulat. A gondok ezután kezdődtek, Marcelinhót érthetetlen módon kirúgta a vezetőség, az ok pedig rendkívül bizarr volt: Lim nem akarta a kupasikert! „Július 19-én a tulajdonos azt mondta nekem, teljes a bizalom irántam. Ezek után hogyan számíthattam volna arra, hogy szeptember 10-én kirúg? Meg vagyok győződve róla, hogy a Király-kupa indította el ezt a folyamatot, hiszen világosan megmondták, hogy engedjük el. A játékosok és a szurkolók viszont küzdeni akartak a trófeáért, és az edzőkkel mi is meg szerettük volna nyerni” - nyilatkozta menesztése után a tréner. A szurkolók Lim ellen fordultak, az új edző, Albert Celades nem tudta hozni a várt eredményeket, menet közben menesztette a vezetés, Salvador González Marco, ismertebb nevén Voro sem volt képes komoly változásra, a Valencia csupán kilencedik lett a bajnokságban, a koronavírus-járvány utáni időszakban pedig pocsék formát nyújtott. A gödör ezután viszont tovább mélyült, Lim ugyanis közölte, nem hajlandó többet fektetni a klubba, ismét eladja a kulcsjátékosokat, ráadásul őket is áron alul. Az egyik legnagyobb spanyol tehetséget, Ferran Torrest mindössze 25 millió euróért engedte el a Manchester Cityhez úgy, hogy 100 millió eurós kivásárlási záradék szerepelt a szerződésében, azaz ennyit kellett volna fizetni a vevőnek a futballistáért. Rodrigo 30 millióért a Leeds Unitedhez igazolt, a csapatkapitány klublegenda, Dani Parejo pedig az egyik legnagyobb riválishoz, a Villarealhoz került, ingyen! Parejo kisebb depresszióba is esett emiatt, azt mondta, soha életében nem szerette volna elhagyni a Valenciát, de akarata ellenére a vezetőség elküldte. A kiábrándult és dühös szurkolókba Lim lánya, Kim is keményen beleszállt, a kritikus hangokat csak tovább hergelte mondván, „A klub a miénk, azt csinálunk vele, amit akarunk, és ebbe senki sem szólhat bele.” A játékosok a júniusi fizetésüket sem kapták meg, ha nem sikerül megállapodni a feleknek, akkor a bajnokságban sem fog tud elindulni a patinás klub. Az elmúlt években többször volt már példa a labdarúgás világában arra, hogy egy bőkezű milliárdos nem jelent biztos jövőt egy csapat számára, elég a Málagára, vagy az Anzsi Mahacskalára gondolni, de a Valencia esetében egy igazi patinás együttes került komoly veszélybe.