Több száz liter mérgező szennyvíz zúdult Párizsban a Szajnába

A riválisok egymást áztatják, miközben Amerikában egyre erősebben izzik a parázs. Az utcai erőszaknak nincs gazdája, csak haszonélvezője.

Joe Bident a sötét árnyékból irányítják valakik, akik „kint vannak az utcán” – nyilatkozta Donald Trump, feltehetően a rasszizmusellenes demonstrációk résztvevőire utalva. A FoxNewsnak adott hétfő esti interjújában azt is állította, hogy egy repülőgépen utazó híve sötét ruhás, védőfelszereléses, rejtélyes embereket látott és már vizsgálják, kik lehettek. A feketéket érő gyilkos rendőri erőszak kapcsán azt kezdte fejtegetni, hogy mindenki hibázik, a golfversenyen is előfordul, hogy a döntő pillanatban a teher alatt összeomlik a versenyző – de ekkor még a különben vele szimpatizáló műsorvezető is közbevágott: a kettő nem ugyanaz. Demokrata párti kihívója néhány órával korábban visszautasította Trumpnak azt a visszatérő állítását, miszerint Biden alatt törvénytelenségbe és zűrzavarba süllyedne az ország. A volt alelnök felhívta a figyelmet arra, hogy azokban az években, amikor Barack Obama oldalán hivatalban volt, a szigor fokozása nélkül is folyamatosan csökkent a nagyvárosi bűnözés, s az erőszakos cselekmények Trump alatt, az ő gyújtogató retorikája miatt harapóztak el. Biden egyértelműen elítélte az erőszakot, bármelyik oldalról jöjjön is. Feltette a kérdést, van-e, aki komolyan azt gondolja, hogy Trump újraválasztása esetén csökkenne-e az erőszak Amerikában. Az országnak szerinte igazságosságra és biztonságra van szüksége, ám Trump alatt egyre több lett a válság. „Tényleg radikális szocialistának nézek ki, aki kedveli a zavargókat? Tényleg? Biztonságos Amerikát akarok, amely védett a Covid, a bűnözés, a fajilag motivált erőszak ellen és védett a rossz zsaruktól. Hadd legyek tökéletesen világos: védett még négy év Donald Trumptól” –mondta a 77 esztendős, egész, csaknem fél évszázados politikai karrierje során mérsékeltnek tartott elnökjelölt. Biden igyekezett megcáfolni azt a vádat, hogy támogatná a néha gyújtogatássá, fosztogatássá fajuló utcai tiltakozást: „A rendzavarás nem tiltakozás. A fosztogatás nem tiltakozás. A tüzek gyújtása nem tiltakozás. Ez egyik se tiltakozás. Ez egyszerűen törvénytelenség és az elkövetői ellen el kell járni.” Választási szakértők szerint egyelőre nem lehet megmondani, hogy beválik-e Trump taktikája és az ijesztgetés hatására visszatérnek-e hozzá az elmúlt évek során kiábrándult egykori szavazói. Vannak, akik arra emlékeztetnek, hogy a Demokrata Párt éppen azért jelölte Bident, mert őt már jól ismeri a közvélemény és szinte lehetetlen radikálisnak beállítani. Trumpnak azonban nem is feltétlenül kell elhitetnie, hogy kihívója „szélsőséges szocialista” – neki az is elég, ha a média ezzel a vitával foglalkozik és legalább átmenetileg nem a koronavírus-járvány halálos áldozatait számolgatja. Másrészt Bidennek óvatosan kell fogalmaznia, nehogy elidegenítse pártja radikális szárnyát, mert az ő szavazataik nélkül könnyen úgy járhat, mint a 2016-os vesztes, Hillary Clinton. Az elnök kedden a wisconsini Kenoshába repült, ahol a tervek szerint megtekinti a zavargásokban megrongált épületeket és találkozik a rendfenntartókkal. A programjában nem szerepel a tíz napja hétszer hátba lőtt Jacob Blake vagy családja meglátogatása. Ezzel kapcsolatban még hazugságon is kapták. Azt mondta, hogy telefonon beszélt a család lelkészével, ám Blake apja szerint nincs is családi lelkészük. A múlt heti zavargások alatt két embert agyonlövő, Trump hívének tűnő Kyle Rittenhouse-ról az elnök azt mondta, hogy a videó felvételek alapján önvédelemből cselekedett, mert kergették, elesett és "alighanem megölték volna". A városban az elmúlt napokban kezdett helyreállni a nyugalom. A polgármester és Wisconsin kormányzója egyaránt attól tartott, hogy Trump vizitje újra felkorbácsolja az indulatokat. Az elnök azonban azt nyilatkozta, hogy látogatása lelkesítően hat majd Wisconsinra. Az állam az elnökválasztás egyik legfontosabb csatatere.