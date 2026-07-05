Szombat óta immár második nyáron.
Nem lehet úszni a folyó vizében.
Fábián Bettina nincs egyedül a rosszullétével a nyíltvízi úszók között.
Éjszaka hányt és belázasodott, infúziós kezelést kapott. Több versenytársa hasonló problémákkal küzdött.
A folyóban korábban a triatlonosok sem tudtak edzeni.
A sportolók - érthető módon - nincsenek elragadtatva.
Végül nem kellett életbe léptetni a vészforgatókönyvet, és duatlonná alakítani a triatlont.
A nők versenye az eredeti tervek szerint holnap 8 órakor rajtol, ha a szennyezettség a határérték alá süllyed.
Elvileg keddre javulhat a helyzet - már amennyiben nem esik több eső.
A francia főváros vezetője akciójával azt bizonyítaná, hogy a vizes versenyszámokra már eléggé megtisztították a folyót. Sokan viszont úgy vélik, hogy nagy eső esetén ismét szennyezett, a sportolók egészségére veszélyes lesz a víz.
Egy cementgyár melléktermékei kerültek a folyó vizébe, Párizs polgármestere botrányról, a cég szabotázsakcióról beszél.
A Szajna vízszintje 5,85 méteren tetőzött hétfőn Párizsban, a vízszintje már nem emelkedik, de egyelőre nem is csökken, az ár levonulása várhatóan nagyon lassú lesz, így akár hetekig is eltarthat, amíg teljesen helyreáll az élet a francia fővárosban - írja az MTI.
A Szajna vízszintjének emelkedése vasárnap is folytatódott Párizsban, ahol hétfőre virradó éjjel várják a tetőzést, de az végül nem fogja elérni a hat métert. Az ár levonulása várhatóan nagyon lassú lesz, így akár hetekig is eltarthat, amíg teljesen helyreáll az élet a francia fővárosban.
A Szajna vízszintje péntek délután Párizsban meghaladta a hat méteres magasságot, és az esti órákban 6,30 és 6,50 méter között tetőzhet, amire 34 éve nem volt példa - közölték az illetékes francia hatóságok.
Tucatnyi Szajna-parti kulturális intézményt zártak be pénteken Párizsban az elrendelt árvízriasztás miatt, a zárva tartó intézmények között van a Louvre és az Orsay múzeum, a nemzeti könyvtár létesítményei és több koncerthajó is.