Tetőzik a Szajna, hetekig is eltarthat

A Szajna vízszintje 5,85 méteren tetőzött hétfőn Párizsban, a vízszintje már nem emelkedik, de egyelőre nem is csökken, az ár levonulása várhatóan nagyon lassú lesz, így akár hetekig is eltarthat, amíg teljesen helyreáll az élet a francia fővárosban - írja az MTI.