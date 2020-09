Szabad szemmel: az Európai Bizottság a saját tehetetlenségétől rémült meg, ezért reagált így Orbán döntésére

Az EU arra készül, hogy közös járványügyi protokollt alakítson ki.

Magyarországon a nyár a fertőzés miatt kaotikus volt Orbán és emberei számára . A nacionalista kormányfő mindenkit arra szólított fel, hogy odahaza nyaraljon, de a külügyminiszter váratlanul a horvát partoknál bukkant fel. Az ország erős embere közvetlenül azután adta ki a „Több Balaton, kevesebb Adria”-jelszót, hogy hazatért az epikus európai csúcsról, ahol újjáépítési csomagot hagytak jóvá, viszont nagyon homályos utalást tettek arra, hogy anyagi szankciók lehetségesek a magyar jogállam visszaszorulása miatt. Az újságírók gyorsan beazonosították, hogy a csodálatos birtok a lányáé és a vejéé, akik az utóbbi években jócskán megszedték magukat – kétes körülmények között, sok európai pályázat jóvoltából. A magyarok nemigen haragszanak a vezérre a korrupció szintje miatt, de azt gondolhatták, hogy a kormánypolitikusok szigorúan tartják magukat az Orbán által előírt biztonsági korlátozásokhoz. Ezek után jelent meg a fotó Szijjártó tengeri üdüléséről, ráadásul egy olyan, 21 millió eurót érő hajó fedélzetén, amelynek heti bérleti díja egyes források szerint 170 ezer euró. Majd kiderült, hogy Orbán is arrafelé hajókázik, szóvivője azonban nem volt hajlandó megerősíteni az értesülést, mondván, itt magánügyről van szó. Hollik István nem ment külföldre, de így is megbetegedett. De mivel ott volt egy félhivatalos bulin, egy csomó notabilitásnak karanténba kellett vonulnia. Ez után a zűrzavar után közölte Magyarország, hogy az EU-ban páratlan módon beutazási tilalommal sújtja a külföldieket. A hazatérő magyarokra pedig vesztegzár vár. Az ezúttal elvileg vonatkozik a hatalmasságokra is.