A polgári köröknél dőlt el, kiből lesz jó színházigazgató a NER-ben

A leggazdagabb brit a nagyközönség számára is láthatóvá szeretné tenni műgyűjteményét. Hasonlóan a Rolling Stones gitárosához, Roni Woodhoz, aki saját festményeit mutatja be.

A koronavírus-járvány által megcsonkított brit kulturális életben már egy tervezett művészeti galéria megnyitásának híre is felfokozott érdeklődést kelt. Elsőként a Wallpaper nyomtatott és világhálós művészeti fórum hozta nyilvánosságra, hogy az egyik legsikeresebb brit üzletember, Sir James Dyson építési engedélyért folyamodott a festői Cotswolds régióban. Ha a rangos brit építészeti iroda, a Wilkinson Eyre terveit elfogadják, az impozáns magángyűjtemény már jövőre megnyílhat. Sir James Dyson rendkívüli műszaki tehetség, egyben ellentmondásos egyéniség. Az iparmágnás 2020-ban először szerezte meg 16,2 milliárd fontos össztulajdonával a The Sunday Times Rich List első helyét, látványosan megsokszorozva egy évvel korábban még "csak" 3,5 milliárd fontra értékelt vagyonát. Egy évvel ezelőtt, amikor bejelentette 500 millió fontos elektromos autó projektjének lezárását, úgy fogalmazott, hogy a "sikerhez vezető út soha nem egyenletes". Azon munkatársak közül, akik négy éven át dolgoztak a sutba dobott elképzelésen, sokan kerültek át ez év tavaszán a Covid-19 vírus elleni küzdelem frontjára. Sir James tíz nap alatt tervezett meg egy lélegeztető készüléket, még ha arra végül nem is lett szüksége az egészségbiztosításnak. Annak ellenére, hogy Dysont széles körben nagyra tartják, megosztó egyéniségnek bizonyult, amikor a kilépést támogatva aktív szerepet játszott a Brexit-népszavazást megelőző kampányban, majd - állítólag nem adómegtakarítási okokból - Szingapúrba helyezte át cége főhadiszállását. A Dodington Art Gallery alagsorában és földszintjén berendezett kiállítóterem a környék első művészeti galériájának ígérkezik. Az év bizonyos számú napján lesz ingyen hozzáférhető. A galéria a műemlékvédelem alatt álló, fallal körülzárt dekoratív kert oldalában, egy már létező szoborpark szomszédságában helyezkedik el, melyet a látogatók ugyancsak megcsodálhatnak majd. Sir James Dysonnak és feleségének a művészetek iránti rajongása nem meglepő, miután együtt végezték el a londoni Byam Shaw Képzőművészeti Iskolát. Deirdre neves festő és szőnyegtervező. A házaspár kollekciója mindenekelőtt modern műveket tartalmaz, olyan mesterektől, mint Pablo Picasso, Andy Warhol és David Hockney. Tanácsadójukon sem takarékoskodnak. Tim Marlow nemrégiben még a Royal Academy of Arts művészeti vezetője volt és kortárs showk megrendezésében jeleskedett. Olyan kasszasikerek fűződnek a nevéhez, mint az Ai Weiwei retrospektív, vagy több Hockney és Lucien Freud tárlat. A Dyson-galéria olyan kincsekkel büszkélkedhet majd, mint Warhol szitanyomásos Toys sorozatának egy darabja, Roy Lichtenstein Crying Girl-je, vagy Hockney Domestic Interior Scene-je, de láthatók lesznek Picasso, Yves Klein, Victor Vasarely és Allen Jones művei is.

Roy Lichtenstein Crying girl című, 1963-ban készült alkotását is láthatja a nagyközönség

Sir James Dysonhoz hasonlóan a Rolling Stones gitárosa, Ronnie Wood is 73 éves, és éppen most nyitotta meg saját festményeiből összeállított kiállítását a hertfordshire-i Ashridge House-ban, ami valaha VIII. Henrik rezidenciájaként szolgált. A tágas épület nincs messze a világ egyik legismertebb, legkönnyebben azonosítható veterán rockerének vidéki kúriájától. Ronnie Wood festészet iránti érdeklődése közismert. Tinédzserként London Ealing kerületének Művészeti Iskolájába járt, Freddie Mercury és Pete Townshend társaságában. A kiállítás egyaránt tanúskodik a korábban alkohol- és kábítószerfüggő veterán rocker eklektikus stílusáról és gyors tempójáról. A március 23-án kezdődött, azóta enyhült vesztegzár idején több mint húsz festményt fejezett be. A képek egy része Wood művészettörténeti műveltségét is tükrözi, amennyiben minden absztrakciójuk mellett is bálványai, köztük Delacroix, Tiepolo, Tizianó, El Greco, Braque és újabban Max Beckmann hatását tükrözik, azok témáira és stílusára reflektálnak. Wood a Rolling Stonest képező három társával egy másik nagyszabású misszión is dolgozik. Szeptember 9-én nyílik meg az ikonikus Carnaby Streeten az együttes "zászlóshajó" üzlete, melyben pólóktól kezdve, sálakon, esőkabátokon és kalapokon át, egészen székekig és márkás üvegáruig sok minden lesz kapható. Az örökifjú zenészek kitűnő címet választottak, lévén a Soho elválaszthatatlan a rock and roll világától. A Stones iránti rajongás ismeretében nehéz elképzelni, hogyan fogják majd megvalósítani az üzletben a járványos időkben kötelező szociális távolságtartást.