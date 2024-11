Határokon átnyúló csápok: akinek jut pénz, attól a Fidesz is elvár valamit

Anyagi gondok miatt megszűnt az összmagyar méretekben is jelentős kulturális portál, a szlovákiai dunszt.sk. Pedig pénz van számolatlanul – csak nem akármire. Akinek jut, attól cserébe a Fidesz is elvár valamit, most leginkább azt, hogy segítsenek megvédeni „az eredményeket”.