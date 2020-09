Zivatar és élénk szél jöhet csütörtökön, több megyére is figyelmeztetést adtak ki

A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható.

Csütörtökön többnyire közepesen felhős idő valószínű, a Tiszántúlon azonban időszakosan több lehet a felhő. Emellett a Dunántúlon és az Északi-középhegységben is lehetnek felhősebb területek, ezeken a tájakon néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szél napközben többfelé megélénkül – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből. A zivatarok veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas és Veszprém megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között valószínű.