Vezér és Szívlapát: szerda esti élőláncos versfelolvasással álltak ki írók, költők az SZFE mellett (videó)

A korábbi direktor, Eszenyi Enikő vezetési módszereit súlyos bírálatok érték, most a városháza etikai kódexet is készít.

Lezárult a Vígszínház felügyelőbizottságának (fb) a vizsgálata Eszenyi Enikő volt színházigazgató ügyében, amelynek során a bizottság összesen 71 írásban, illetve személyesen tett bejelentéssel foglalkozott – írta a 24.hu a Főpolgármesteri Hivatal közlése alapján. Mint írták, a július 7-9. között tartott meghallgatások után az fb közölte megállapításait Gy. Németh Erzsébettel, a vizsgálatot elrendelő főpolgármester-helyettessel, aki tájékoztatta ezekről Rudolf Pétert, a színház új vezetőjét. A megállapításokat azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A Népszava is megírta : Eszenyi Enikő idén márciusban visszavonta a Vígszínház vezetésére beadott pályázatát és ahogy fogalmazott befejezte munkáját a teátrumban, gyakorlatilag lemondott. Ügyében Karácsony Gergely főpolgármester kezdeményezett vizsgálatot, miután a társulat több egykori és jelenlegi tagja is bírálta a vezetési módszereit. A vádak között elhangzott az is, hogy a verbális erőszak, a nyilvános megalázás és a „felülrendezés” régóta a Vígszínház vezetői kultúrájának részét képezi. Gy. Németh Erzsébet most arra kérte a színház igazgatóját, Rudolf Pétert – aki egyben az ügyvezetői feladatokat is ellátja –, hogy saját hatáskörében intézkedjen, és hozza meg azokat a döntéseket, amelyek biztosítják a színházban folyó szakmai munka nyugodt légkörét. Emellett a Főpolgármesteri Hivatalban jelenleg is dolgoznak egy, az intézményekre, így a színházakra is vonatkozó etikai kódexen, amely iránymutatást ad az ilyen esetek kezelésére. Rudolf Péter reagálásában kiemelte, az ügyben a színház dolgozóival, a szakszervezettel, a tárvezetőkkel és a megalakuló művészeti tanács tagjaival egyeztetve, az ő véleményüket figyelembe véve hoz majd szakmai döntést.