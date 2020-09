Szabad szemmel: ha nem garantálják a büntetlenségét, Orbán kész megbénítani az uniós mentőfolyamatokat

És közben az EU csak széttárja a kezét a magyar sajtópiac átrendeződését és egy újabb egyetemfoglalást látva.

A köszönetnyilvánítás mellett burkoltan bírálta is a magyar politikát az osztrák parlament elnöke , amikor a bécsi magyar nagykövetségen magas kitüntetést vett át Kövér Lászlótól. Sobotka, aki az Európai Néppártban többször is szót emelt a Fidesz kizárása ellen, arról beszélt, hogy nem elég a vallást az előtérbe állítani, meg kell élni a hit lényegét. És ezt meg kell mutatni a felebarátok, valamint az idegenek kapcsán is. Hozzátette, hogy ezzel együtt megfelelő szemmértékre van szükség a menedékpolitikában, mert enélkül nem lehetséges sem a lakosság támogatása, sem pedig a sikeres beilleszkedés. Sobotka utána azt mondta az újságnak, hogy ennyi kritikát igazán el kell viselnie a jó kétoldalú kapcsolatoknak. A vitás kérdéseket ugyanis párbeszéd útján tisztázni kell, és itt külön is megemlítette a jelenlegi határzárat. Bár szerinte az inkább a belpolitikának szól, semmint Ausztriának. Az ünnepségen ugyanakkor elhangzott, hogy az osztrák politikus elutasítja a nyitott határokat, fellépett az illegális migráció és a kvóták ellen. Kövér Lászlónak egyébként azért nem kell karanténba vonulnia az út után, mert akinek diplomata útlevele van, arra nem vonatkozik az előírás.