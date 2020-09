Európa sereghajtói vagyunk tesztelésben, mivel ingyen vizsgálatot szinte bárhol könnyebb és olcsóbb csináltatni

Összetett követelményekkel előzi meg a magyar rendszer, nehogy túl sokat kelljen tesztelni.

Noha a kormánynak dolgozó szakemberek sem győzik eléggé hangsúlyozni a tesztelés fontosságát, összességében szinte minden uniós országban sokkal könnyebb ingyenes tesztet csináltatni, mint Magyarországon, írja a 444.hu . Az Our World in Data térképe szerint csak a bolgár szabályozás hasonlít a mienkhez. Magyarországon ahhoz, hogy valakit kötelezően, ingyen teszteljenek, több feltételt is teljesíteni kell. Először is, koronagyanús tüneteket kell produkálni (köhögés, láz, nehézlégzés, szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy zavara), másodszor szükség van egy plusz-rizikófaktorra (valaki erősen fertőzött területen járt; kontaktusba került fertőzött személlyel; járó- vagy fekvőbeteg-ellátásra szorul; stb). Ha a két kritérium nem adott, akkor nincs vizsgálat: ezért nem tesztelik például a koronavírus-fertőzöttek szoros kontaktjait, ha tünetmentesek. Ehhez képest más országok igyekeznek úgy alakítani a szabályozást, hogy minél többen hozzáférjenek a tesztekhez. Például a francia egészségügyi miniszter július végén jelentette be, hogy a korábbiakkal ellentétben már orvosi recept és tünetek nélkül is lehet majd PCR-tesztet kérni, a költségeket pedig vállalja az állam. Olivier Véran elismerte, hogy vannak kapacitásbeli gondok, de azért a minták 80 százalékát 36 órán belül sikerül kielemezni. Németországban elég a teszthez, ha az orvos enyhe tüneteket lát a páciensén. A fertőzöttek kontaktjait tünetek nélkül is tesztelik, a gócpontokban pedig, ahol egy héten át legalább 50 fertőzött jut százezer emberre, nagyobb tömegben is tesztelhetik az embereket. Kötelezően és ingyen tesztelik azokat, akik a járvány szempontjából különösen veszélyesnek ítélt területről érkeznek Németországba. Hollandiában ehhez hasonlóan ingyen jár a teszt azoknak, akik gyanús tüneteket produkálnak. Van, ahol „drive through” módszerrel, vagyis autóban ülve lehet mintát adni, hogy a mintavételre érkezők biztosan ne adják tovább a fertőzést. Mivel más országokhoz képest nagyon szigorúan határozzuk meg, kinek jár ingyenes teszt, európai összehasonlításban még mindig alig végzünk teszteket. Igaz, az utóbbi napokban a szokásoshoz képest valamelyest növekedésnek indult a tesztek száma Magyarországon, ami akár biztató jel is lehet, de egyelőre nem tudni, hogy ez egy tudatos bővítés kezdete-e.