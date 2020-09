Büntetőeljárás indulhatott Mészáros Lőrincék tihanyi medencés „gyümölcsöse” miatt

Polt Péter szerint az ügyészség az elkövető személyére tekintet nélkül mindig megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket.

– kérdezte Vadai Ágnes Polt Pétert. A DK parlamenti képviselője a 444 cikkének apropóján fordult a legfőbb ügyészhez, miszerint a felcsúti milliárdos és felesége június 30-án vásárolt meg több mint félmilliárd forintért egy tihanyi ingatlant, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét képező Óvár területen. Vadai Ágnes emlékeztetett arra, hogy ezen a területen a természetvédelmi rendelkezések lakóépület fölépítését nem engedélyezik, a terület gyümölcsösként van nyilvántartva, lakófunkcióval is rendelkező mezőgazdasági épülettel és víztározóval. Drónfelvételről azonban jól látható, hogy a mezőgazdaságinak nevezett épület valójában egy nagyméretű nyaraló, víztározóként egy úszómedencét tüntettek fel, aminek létesítését az építési szabályzat szintén tiltja ezen a területen, és az egész ingatlanon két nagyobb bokor és néhány fa található. A vevők a szerződésben azt is vállalták, hogy a föld művelését másnak nem engedik át, és legalább öt évig nem is használják. Vadai Ágnes ezért arról kérdezte Poltot, hogy bűncselekménynek minősül-e hazánkban az építési szabályzat megszegésével elkövetett természetkárosítás, illetve indult-e vizsgálat az ügyben természetkárosítások miatt. Polt Péter válaszában azt írta, hogy az építésügyi szabályok megszegése is természetkárosítás, de ezen szabályok megsértése önmagában még büntetőjogi felelősséget nem keletkeztet, a közigazgatási szankciókkal büntethető. A legfőbb ügyész közölte, hogy a tihanyi építési szabályzat megsértésével összefüggésben elkövetett természetkárosítás miatt 2020. június 22-én egy büntetőeljárás indult a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon. Ez jelenleg felderítési szakaszban van, gyanúsítottat még nem hallgattak ki az ügyben. Felhívta a figyelmet arra, hogy az új büntetőeljárási törvény alapján az ügyészségnek a nyomozási felderítési szakaszban már csak felügyeleti jogköre van, és irányítási jogok csak a gyanúsítotti kihallgatást követően illetik meg. Válaszát azzal zárta, hogy a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos szabályok betartása fontos társadalmi érdek. Biztosította Vadai Ágnest arról, hogy