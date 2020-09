Látogatási és kijárási tilalmat rendelt el az újbudai idősotthonban a polgármester

Az intézménybe kizárólag a folyamatos ellátáshoz szükséges dolgozók, külsős karbantartók léphetnek be fokozott óvintézkedések mellett.

Az Újbudai Idősek Házának bezárásáról döntött a XI. kerület polgármestere – közölte az Újbudai Polgármesteri Hivatal szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. A koronavírus-járvány országos és helyi terjedésének megakadályozása és a megbetegedések számának gyors növekedése miatt László Imre polgármester szeptember 4-től, péntektől elrendelte az idősotthon bezárását, ami a gyakorlatban látogatási és kijárási tilalmat jelent. Az intézménybe kizárólag a folyamatos ellátáshoz szükséges dolgozók, külsős karbantartók léphetnek be fokozott óvintézkedések mellett, megfelelő védőöltözet viselésével. Hozzátették, hogy a tilalom nem vonatkozik azokra, akiknek felvételi eljárása már megkezdődött. Augusztusban négy fővárosi fenntartású idősek otthonában is szigorításokat vezettek be, így augusztus 19-től látogatási és kijárási tilalom van érvényben a Pesti Úti Idősek Otthonában is.