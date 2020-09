Tragédia! Kisbusz csapódott egy buszmegállóba: ketten a helyszínen meghaltak, többen megsérültek Nyársapátnál (fotók)

A verésekről a környezetük is tudott, de a gyerekek hiába kértek segítséget, nem kaptak.

Sírva beszélt a bíróságon az a fiatalember, aki tizenévesen megölte az édesanyját a Pest megyei Tóalmáson. Azt mondta, az asszony folyamatosan verte őt és testvéreit – számolt be róla az RTL Híradó. A 2013-ban történt gyilkosság idején két gyermeke lakott a hétgyermekes nővel, az akkor 16 éves fia végzett vele. A most is csak 23 éves fiatalember azt mondta a bíróságon, hogy soha nem volt rendes anya-gyerek kapcsolat köztük, anyjuk rendszeresen bántalmazta őket. Folyamatosan félelemben éltek, a bántalmazásokról tudott a teljes lakókörnyezetük: a szomszédok, a gyámhatóság és az iskola is. Hiába kértek segítséget, nem kaptak. Elmondása szerint anyjuk nem csak heti rendszerességgel verte őket, de volt, hogy összetört mindent a házban, majd hosszú időre eltűnt, és mentő vitte haza. 2013 szeptemberében megelégelte a folyamatos bántalmazást, és egy párnával megfojtotta anyját. A holttestet az emésztőbe rejtette, egy keresőkutya találta meg tavaly tavasszal. A gyilkosságról senkinek, testvéreinek sem beszélt, ő maga jelentette be az asszony eltűnését. A rendőrök hat évig keresték az asszonyt. Kiderült, hogy az asszony gyereket várt. A gyilkossággal vádolt fiatalt akár 15 év szabadságvesztésre is ítélhetik.