Az elkövetőket a rendőrök néhány órán belül azonosították, elfogták és őrizetbe vették.
A megálló két hónap múlva megint ott lehet a turisták bakancslistáján.
Az országos tisztifőorvos szerdától szombat éjfélig rendelte el a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást az ország területére.
A természetes közegükben ábrázolták őket.
A kutyapárt passzivistái múlt szombaton egy mézeskalácsház belsőt varázsoltak a bádogbódé belsejébe, hétfőre az egészet eltüntették, csak a csúf valóság maradt.
Kombinált terrortámadás történt Jeruzsálemben szerda reggel. Bár az idei év példátlan merényletsorozatot hozott a zsidó államban, bombatámadásra 2016 óta nem volt példa.
Egy kutyát sétáltató pár talált rá a törülközőbe csavart csecsemőre.
Potom áron jutott hozzá a szegedi férfi a lőfegyverhez, de ő és az eladó is nagy árat fizethet a bíróságon.
Egy 7 év körüli fiú és egy 28 éves nő a baleset halálos áldozatai. Egy 8 éves fiút és egy 9 éves lányt súlyos sérülésekkel vittek egy budapesti és egy szegedi kórházba a mentőhelikopterek.
A váró növényeinek vízellátásáról gépi öntöző gondoskodik, de a tetőre hullott csapadékot is hasznosítják.
Vadszőlővel futtatják be a busz- és villamosmegállókat Bécsben, hogy harcoljanak a hősziget-jelenség ellen, valamint, hogy árnyékban lehessen a járművekre várakozni.
Még a légszennyezettségéről közismert Széna téri mérőállomás is jellemzően alacsonyabb NO₂-koncentrációs értékeket mutatott, mint a pár méterre lévő Széll Kálmán téri buszmegállóban mért adatok.
A jármű – eddig tisztázatlan körülmények között – letért az útról. A baleset körülményeit vizsgálják.
A helyszínen életét vesztette egy 77 éves asszony, aki Rácalmáson, a Kulcsi úton egy menetrend szerint közlekedő autóbusz kereke alá került hétfőn - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Lopott furgonnal hajtottak bele két buszmegállóba is délelőtt a franciaországi Marseille-ben. Egy ember meghalt, egy másik súlyosan megsérült - írja az Origo. A helyi sajtó úgy tudja, francia állampolgárságú sofőr pszichés problémákkal is küszködött.
Egy helyen dolgozott a Dózsa György úti tömegbaleset két áldozata - tudta meg a 24.hu. A portál azt is írja, hogy a balesetet okozó kocsit - ami belerohant az épp kanyarodó autóba - a kecskeméti maffiaper egyik elítéltje vezette.
Hétfő délután 3 órakor ütközött össze két autó, majd az egyik a közeli buszmegállóba csapódott a XIII., Dózsa György úton. A baleset következtében 7 személy sérült meg, akik közül hárman könnyű, hárman pedig súlyos sérülést szenvedtek.
A Pest megyei település képviselő-testülete március 27-én módosította „a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló” önkormányzati rendeletét – írta meg a hvg.hu.
Alvó férfit rabolt volna ki egy fővárosi lakos a XI. kerületi Bartók Béla úti buszmegállóban. Mivel számára semmi értékeset nem talált áldozata zsebeiben, továbbsétált, ám a kamera rögzítette az esetet, így a rendőrök 15 perc alatt elfogták a férfit.
Meghalt a megállóban elütött férfi szerda este Budapesten - közölte a rendőrség honlapján.
A közterületen tiltott helyen dohányzók ellen indítottak az idén legtöbbször eljárást a népegészségügyi szakigazgatási szervek. A különböző közforgalmú intézmények - a munkahelyek, vendéglátóhelyek - azonban szinte maradéktalanul betartják a nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásait - derült ki az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) éves összegzéséből.