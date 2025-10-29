Tömegbaleset a Dózsa György úton - Tragikus részletre derült fény

Egy helyen dolgozott a Dózsa György úti tömegbaleset két áldozata - tudta meg a 24.hu. A portál azt is írja, hogy a balesetet okozó kocsit - ami belerohant az épp kanyarodó autóba - a kecskeméti maffiaper egyik elítéltje vezette.