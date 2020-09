459 fővel emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma, meghalt egy beteg

Nem cigány jelölt is bejutott az Országos Roma Önkormányzatba, aki Farkas Flóriánnal együtt bénítja a testület működését – hangzott el a vád a csonka közgyűlésen.

Már ötödik alkalommal bizonyult határozatképtelennek az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) közgyűlése: a 47 képviselőből csak 22 jelent meg a szervezet Dohány utcai székházában. A távol maradók túlnyomó része a Farkas Flórián-féle Lungo Dromhoz tartozik. Bár érvényes közgyűlést nem tudtak tartani, Agócs János, az ORÖ elnöke a „jegyzőkönyv kedvéért” név szerint felsorolta azt a 25 képviselőt, aki rendszeresen és „igazolatlanul” hiányzik. Közlése szerint többüknek nincs is szavazati joga: ketten még nem adták le a vagyonnyilatkozatukat, hárman pedig nem jelentkeztek be a köztartozásmentes adózók adatbázisába. (Nélkülük viszont a Lungo Dromnak nem lenne többsége a testületben. A Fidesszel szövetséges roma szervezet vélhetően ezért választja a bojkottot ahelyett, hogy megpróbálná megbuktatni a jelenlegi elnökséget.) Agócs János bejelentette, hogy többekkel szemben büntetőfeljelentést készülnek tenni, az ORÖ munkáját akadályozó 25 képviselő ügyében pedig bírósághoz fordulnak. Fetter Gábor ügyvéd elmondta, ha valaki egy évig nem vesz részt a közgyűléseken, megszűnik a mandátuma: addig is lehetőség van csökkenteni vagy megvonni a tiszteletdíját. „Bohózat, ami itt történik” – háborgott az egyik hozzászóló. Javasolta, hogy jelentsék fel Farkas Flóriánt, a Lungo Drom elnökét is: a háttérből ugyanis ő akadályozza az ORÖ működését. (Farkas Flórián a Fidesz parlamenti képviselője, így az összeférhetetlenségi szabályok miatt nem lehet a roma testület tagja.) Az elnökhelyettesek közül Dancs Mihály és ifjabb Farkas László is osztotta véleményét. Farkas Flórián érdeke, hogy az ORÖ „béna kacsa üzemmódot” mutasson – jelentette ki ifjabb Farkas László, aki kitért arra is, hogy az előző ciklusból hosszan lehet sorolni a százmilliókat felemésztő, bedőlt projekteket. Hasonló álláspontot képviselt Dancs Mihály, aki szerint „kirabolták az országos önkormányzatot”. Az ORÖ egyik képviselőjét is kemény bírálatok érték. Az illetőről többen azt állították, hogy nem cigány létére került be a roma testületbe, és most – Farkas Flóriánnal együtt – igyekszik ellehetetleníteni az önkormányzatot. Kilátásba helyezték, hogy vele szemben is eljárást indítanak.: az ORÖ képviselőinek egy része arra gyanakszik, hogy a Dohány utcai székházban illegálisan elhelyezett lehallgatóberendezések („poloskák”) és kamerák működnek. Lakatos Oszkár elnökhelyettes akkor azt mondta, hogy egy biztonságtechnikai cég centiméterről centiméterre át fogja vizsgálni az épületet. Azóta több mint egy hónap eltelt, de a poloskák utáni kutatás még mindig nem kezdődött el. Ennek két oka van – tájékoztatta lapunkat Lakatos Oszkár. Kiderült, hogy a vizsgálat milliós nagyságrendű költséggel jár, ehhez közgyűlési jóváhagyásra lenne szükség. Továbbá: a munkát a hivatalvezető rendelhetné meg, csak éppen most hivatalvezető sincs. Az előzőtől már megvonták a bizalmat, újat viszont – szintén a határozatképtelen közgyűlések miatt – még nem tudtak kinevezni.