Koronavírus Kamaraerdőn: a fővárosi idősotthon két lakóját szállították kórházba

A kormány szerint különösen jó a termékenységi arányszám, s ez igazolja, hogy a családpolitikájuk is az.

Elindította a kormány azt az egyházi óvodai programot, amelynek a keretében a katolikus egyház 67 milliárd forintot, a református egyház 30 milliárd forintot, az evangélikus egyház pedig 9 milliárd forint támogatást kapott – jelentette be pénteken Soltész Miklós. A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Kistarcsán, a Szent Anna Katolikus Óvoda átadóünnepségén beszélt az összesen 106 milliárdos állami juttatásról. Az államtitkár közölte: 2010 óta több mint 16 ezerrel nőtt az óvodai férőhelyek száma és kitért arra is, hogy a teljes termékenységi arányszám is emelkedett, a 2010-es 1,25-ről 1,5-re. Ez szerinte azt jelzi, hogy jó irányba halad a kormány családpolitikája. – A házasságkötések száma a 2010-es 36 ezerhez képest tavaly már meghaladta a 65 ezret, miközben a válások száma csökkent, 2010-ben még 23 800, 2019-ben viszont már csak 17 400 válást rögzítettek. Nem elhanyagolható az sem, hogy az abortuszok száma a 2010-es 40 500-ról mostanra 25 800-ra csökkent, ami még mindig sok – hangsúlyozta Soltész Miklós. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott az ünnepségen azt fejtegette:



„egy katolikus óvodában olyan pedagógusokra lehet bízni a gyerekeket, akik maguk is hívők, tudják, mi a jó és mi a rossz, ezért a jó irányba próbálják terelni a gyerekeket.”