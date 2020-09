Újabb tíz elefánt tetemét találták meg Zimbabwéban

Az Északi-sarkkör mentén pusztító tüzek füstjének légszennyező anyagai az időjárástól függően nagyon hosszú utat képesek megtenni és az akár több ezer kilométerre élő populációt is érintik.

A tavalyi évhez viszonyítva egyharmaddal több, rekordmennyiségű szén-dioxid került a légkörbe a Föld északi vidékein pusztító tüzek miatt – állapították meg a Copernicus Légkörmegfigyelő Szolgálat (CAMS) tudósai.

A CAMS globális tűzeset-asszimilációs rendszerének (GFAS) adatai szerint a szén-dioxid-mennyiség, amely az Északi-sarkkör mentén fellángolt tüzekből eredt, 2020 január 1. és augusztus 31. között elérte a 244 megatonnát. Összehasonlításként: a 2019-es teljes érték 181 megatonna volt a térségben.

Az észlelt tüzek legnagyobb része az oroszországi Jakutföldön pusztított a tudósok szerint. Mint hangsúlyozták, a Jakutföldön "átlag fölötti" intenzitással égtek a tüzek augusztusban. A kutatók tavaly nyáron észlelték, hogy az Északi-sarkkör mentén nagy tüzek pusztítanak a természetben, különösen Szibériában. Idén azonban még ennél is jelentősebb intenzitású tüzeket figyeltek meg július második felében és augusztus első heteiben a térségben. Ez az időszak volt a tüzek csúcspontja.

A tüzek veszélyes füstje nagyobb területet borított be, mint Kanada egyharmada – idézte a tudósokat a CNN beszámolója. A szakértők szerint a tüzek eredete bizonytalan, akadnak közöttük úgynevezett zombitüzek is, amelyek a föld alatt izzanak, és a téli időszakot is átvészelik.

Mark Parrington, a CAMS vezető kutatója szerint a sarkkörön túli tüzek is jelzik, hogyan változik az éghajlat és a környezet a térségben. Mivel a környezet melegebbé és szárazabbá vált, ez kedvez a tüzeknek, és ha egyszer lángra kaptak, hosszú ideig égnek háborítatlanul – fűzte hozzá a tudós. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a tüzekből származó füst rengeteg légszennyező anyagot tartalmaz, ami az időjárástól függően nagyon hosszú utat képes megtenni. Átkel az Északi-tengeren és elér egész Észak-Amerikáig. A keletkezésétől több ezer kilométerre élő populációt is érinti – mutatott rá Parrington.