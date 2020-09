Békéltető tárgyalásra hívták az egyetemfoglalókat, de azonnal félresiklott a kísérlet

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke a többi egyetemnek küldött levele alapján nem a tüntetésben, hanem a tárgyalásban látja a megoldást.

Egyeztetésre hívta a Színház- és Filmművészeti Egyetem felmondási idejét töltő vezetését, a tiltakozó hallgatókat, valamint a kormánypártok által az egyetem fenntartójaként létrehozott alapítvány kuratóriumi elnökét, Vidnyánszky Attilát a Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája – közölték péntek délután. Mint írják, a felek között „az erősebb kijelentések inkább mélyítik a szakadékot a fenntartó és az egyetem között, a megoldáshoz pedig párbeszédre van szükség. A struktúraváltást mindkét szervezet előremutató folyamatnak tartja, azonban határozott álláspontjuk, hogy csak akkor vezethet eredményre, ha a fenntartó és az egyetem is azonos elképzelések mentén kezdi meg az együttműködést, egyébként az egyetem és a hallgatók is sérülnek a folyamatban”.



A közlemény szerint a tiltakozó hallgatók is elfogadták a meghívást, azonban ezt Csernai Mihály, az SZFE hallgatói önkormányzatának elnöke cáfolta lapunknak. Leszögezte, hogy ők semmilyen meghívást nem fogadtak el, mert Vidnyánszkyval nem szeretnének egyeztetni kuratóriumi elnöki minőségében. – Nagyon mérges vagyok most erre a közleményre, mi semmilyen részvételről nem határoztunk – hangsúlyozta.



Noha a tiltakozó hallgatók épp azért foglalták el az egyetemüket, mert senki nem volt hajlandó érdemben egyeztetni velük a fenntartóváltásról, a HÖOK továbbra is a tárgyalásban látja a megoldást – ez derül ki Murai Lászlónak, a HÖOK elnökének lapunk birtokába került leveléből. Murai aknamezőként jellemezte az SZFE körüli helyzetet, amire egyelőre nem lát megoldást. Az ország több száz hallgatói önkormányzatának arról írt, hogy egyértelműen szolidaritást kell vállalni a tiltakozókkal, de közben elfogadhatónak látja a fenntartóváltás mögötti érveket is. Bár a HÖOK elemezte, hogy valóban csorbultak a SZFE korábbi jogai, Murai arról is ír, hogy „nem a felsőoktatási autonómia vége ez, maximum máshogy kényelmetlen”.



Péntek délután tovább szélesedett az egyetemfoglalók támogatói köre. – Dona nobis pacem! Legyen békesség! – énekelték a Zeneakadémia hallgatói, akik délután énekelve fejezték ki szolidaritásukat az intézménynél.



Az egyetemfoglalók délutáni tájékoztatóján méltatták azokat a művészeti, civil és egyetemi közösségeket, akik kifejezték szolidaritásukat az ügyük mellett, hogy küzdenek a konszenzus nélkül az egyetem vezetésére létrehozott, a kormány által pártolt Vidnyánszky Attila vezette alapítványi kuratóriummal szemben. – Kicsi vagyok én, majd megnövök én! – húzták a zenésznövendékek, megágyazva a 18 órakor az egyetem Vas utcai épületénél kezdődő szolidaritási tüntetésnek.