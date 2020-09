Helikopterezés miatt magyarázkodik Szijjártó tárcája

A vidéki gyárlátogatáshoz is helikopter dukál, különösen, ha a külügyminiszter nagyon elfoglalt.

Helikopterből pattant ki egy tolnai látogatás alkalmából Szijjártó Péter, hogy bejelentse: a kormány 11 megyei vállalatnak nyújt 2,6 milliárd forintot, több mint ezer munkahely megőrzéséért cserébe. A július 14-i jelenet Hadházy Ákos figyelmét is felkeltette, pedig hol volt még akkor a leleplezett adriai luxusjachtozás ügye. A független képviselő rá is kérdezett a külügyminiszternél, miért volt szükség helikopter használatára Tolnán – ha amúgy a helyszínre küldték Szijjártó szolgálati Mercedesét is – és milyen típusú járművet használt a politikus, állami vagy bérelt helikopterrel utazott, és mennyiért.