Határzár: komoly hibát kellett javítani

A bérleti díj nyolc-kilencszeresét fizeti a közlekedési vállalat a metrófelújítás miatt nem működő pékségeknek kárpótlásul.

A legoptimistább várakozások szerint is évekig eltart még a hármas metró rekonstrukciója. A fővárosi közlekedési cégnek nem csupán a csúszás, a pótlóbuszok beszerzése, a többletkövetelések, de a metrómegállókban lévő üzletek miatt is fájhat a feje. Akad közöttük ugyanis olyan bérlő, amelyiknek meghökkentően előnyös szerződést sikerült elfogadtatnia a BKV és a főváros korábbi vezetőivel. A miniszterelnöki tanácsadóval, Habony Ápráddal jó viszonyban lévő üzletember, Michael Gagel érdekeltségébe tartozó Princess nevű hálózat ugyanis milliókat húz a közlekedési vállalat kasszájából, amíg a boltok zárva vannak, ráadásul a főváros milliárdos kártérítést kockáztatna, ha a jóerkölcsre hivatkozva felbonatná a szerződést. Lapunk azt is kiderítette, hogy a kontraktusok átdolgozásaért cserében milyen plusz jogosítványokat kérne a cég. Az M2-es és az M3-as vonalán húsz Princess pékséget üzemeltető ISAR Kft. 1996-ban és 2003-ban kötött határozott idejű bérleti szerződést a a metróvonalokon kialakítandó üzletekre. A kontraktusok a mai napig hatályosak, sőt fel 2026 júniusáig fel sem bonthatóak. Ám még ez a távoli lejárati időpont sem biztos: a furmányos szerződésben ugyanis azt is kikötötték, hogy a bérlet időtartama automatikusan kitolódik azoknál az üzleteknél, amelyeket a BKV döntése nyomán be kell zárniuk egy időre – például a metrófelújítások miatt. Több üzletnél már most 3-13 hónapot nyert a Princess. Nem ez az egyetlen furcsaság a pékség-hálózattal kötött megállapodásban. A BKV egyebek mellett azt is vállalta, hogy a 30 napot meghaladó kényszerszünet idejére cserehelyiséget ajánl fel, sőt készenléti díjat is fizet az ISAR Kft-nek: ez 30-90 napos leállásnál a bérleti díj nyolcszorosa, 90 nap után a kilencszerese. A bérleti díj az 1996-ban kötött kontraktus esetében bérleményenként 927 euró havonta, míg a 2003-as megállapodásban szereplő üzlethelyiségeknél 1463 euró. A bérleti díj minden helyiségre ugyanannyi helyszíntől, elhelyezkedéstől és mérettől függetlenül. Mint látható, a díj nem forintban, hanem euróban lett megadva, az árfolyamváltozáson pedig a BKV veszíthet. Az M2 és az M3 északi szakaszának felújítása miatt kifizetett készenléti díj már eléri 91 milliót. Egyébként a 2001 és 2019 között a pékségeknek kiszámlázott bérleti díj megközelítette az 1,5 milliárd forintot, ám ebből lejön az üzlethelyiségek kialakításának 300 milliós bekerülési költsége, valamint a metrófelújítás miatti fentebb említett készenléti díj is. Mivel frekventált helyen vannak, a pékségek forgalma jelentős, a két ISAR Kft. éves nettó árbevétele 3 milliárd körül mozog. Egy korábbi belső vizsgálat szerint a BKV több olyan kötelezettséget is vállalt a szerződésben, amelyeknél bűncselekmény gyanúja merül fel. A Fővárosi Főügyészség azonban elutasította a feljelentést, a munkajogi felelősség pedig 3 év után elévül. A kontraktusok átvizsgálására felkért ügyvédi iroda szerint a szerződés jóerkölcsbe ütközés okán sem bontható fel. S nem is érdemes próbálkozni vele: amikor a Tarlós István vezette főváros a G-nap után erre hivatkozva bontott szerződést Simicska Lajos közterületi reklámcégével, az ügyből per lett, amit az önkormányzat elveszített. Márpedig az ISAR elleni vesztes per árát több milliárdra becsülték. A BKV-ra nézve kifejezetten kedvezőtlen kontraktusokat az elmúlt években többször módosították, az 1996-os szerződést például meghosszabbították, az is 2026-ban jár le. A tavalyi önkormányzati választások előtt a BKV Tarlós István főpolgármesteri regnálása alatt megválasztott igazgatósága és felügyelőbizottsága is tárgyalta az ügyet. Az általuk kért tájékoztatást viszont már az új igazgatóság hallgathatta meg. A készenléti díjról az ISAR nem hajlandó lemondani. Csak a Széll Kálmán és a Kossuth téri üzletek esetében tennének kivételt – ezek után 42 milliót fizethet a BKV –, ám cserében a szerződés futamidejének 8 évvel történő meghosszabbítását kérik, megspékelve azzal, hogy az egyoldalú opciós hosszabbítási jogot is vegyék be a szerződésbe. Ezzel a cég gyakorlatilag kitehetetlen örökbérlővé avanzsálna. Cserébe felajánlották, hogy a készenléti díjat csak 240 nap után kellene fizetnie a BKV-nak 2026ot követően. A tárgyalásokat azóta sem sikerült lezárni.