Nem érdekelte a jogszabály a Fidesz jelöltjét - már megint a gyerekekkel van baj

És a kormány még mindig a "behurcolásról" beszél.

Újabb 510 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 7892 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 krónikus beteg, az elhunytak száma így 624 főre emelkedett – írja a kormányzati tájékoztató oldal . 3952-en már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 3316 fő. Az aktív fertőzöttek 43 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti.

Kórházban 139 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen. Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, a második hullám hazánkat is elérte, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. Emlékeztetettek arra, hogy ismét szigorodtak a külföldről való beutazás feltétételei. Alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén. Hangsúlyozták, hogy a közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön.