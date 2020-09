Meczner János egyetemi tanár is távozik az SZFE-ről

Az újságíróknak elmondták azt is, hogy mit jelent a felirat.

Wéber Kata forgatókönyvíró, Petrányi Viktória executive producer és Mundruczó Kornél is #freeSzFE pólóban jelentek meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a Pieces of a Woman című filmjük sajtótájékoztatóján. A sajtótájékoztató szombat délután volt, a Pieces of a Woman Mundruczó Kornél első angol nyelvű, külföldi gyártású rendezése. A film forgatókönyvét Wéber Kata saját, többszörösen díjazott színdarabja alapján írta, a film vágója Jancsó Dávid. Mind a négyen a Színház- és Filmművészeti Egyetemen végeztek