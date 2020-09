Botrány az alapkutatási pályázatok körül: az MTA elnöke megdöbbent Palkovicsék kézi vezérlésén

151 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

495 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 8387 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - közölte vasárnap reggel a kormányzati tájékoztatási oldal . Az elhunytak száma változatlanul 624 fő, 3958-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 3805 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 151 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 18 480-an vannak, a mintavételek száma elérte a 470 000-et. Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (3669) és Pest megyében (1202) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Fejér (534), Komárom-Esztergom (372), Zala (322), Hajdú-Bihar (287). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Békés (36).

Felhívják a figyelmet arra, hogy a második hullám hazánkat is elérte, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. A vírus behurcolása jelenti a legnagyobb veszély a magyar emberek egészségére és munkájára, ezért ismét szigorodtak a külföldről való beutazás feltétételei. Alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén - teszik hozzá. Azt kérik, hogy a közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.