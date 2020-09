Merkely Béla szerint százezer koronavírusos fertőzött lehet Magyarországon

Alig egy hét telt el a tanévkezdés óta, de már több iskolát, óvodát is be kellett zárni a koronavírus megjelenése miatt.

A járvány gyorsan terjed: az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ elnöke, Hajnal Gabriella a növekedés.hu-nak adott, péntek reggel megjelent interjújában még arról lehetett olvasni, négy iskolában van rendkívüli szünet, aznap este Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár már azt nyilatkozta az M1-en: péntekig négy óvodában és hat iskolában kellett rendkívüli szünetet elrendelni. Ezen felül 60-70 olyan intézményről tudtak, ahol megjelent a fertőzés gyanúja (vasárnap kora este derült ki, hogy Tótkomlóson az összes oktatási intézményt be kellett zárni a vírus terjedése miatt: a pedagógusok járványügyi felügyelet alá kerültek). Bár az államtitkár nyilatkozata azt sugallja, nincs ok aggodalomra, minden esetben célzott intézkedésekkel, a kidolgozott protokoll alapján járnak el, maguk az érintettek sokszor nem ilyen nyugodtak. Múlt héten derült ki, hogy többen megfertőződtek a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium gólyatáborában is. Az egyik szülő – akinek gyermeke ott volt a táborban – lapunknak azt mondta: gyereke a múlt héten nem ment iskolába, önkéntes karanténban volt otthon, de a népegészségügy nem tesztelte, mivel nem mutatott tüneteket. Ezért úgy döntöttek, magánúton végzik el a tesztet – ami pozitív lett. – Másnap magunkat is teszteltettük, a három vizsgálat mintegy 90 ezer forintba került. A miénk szerencsére negatív lett, a gyerekem most egy másik lakásban van karanténban. Úgy érezzük, teljesen magunkra vagyunk hagyva – mondta. Az egyik fővárosi gimnázium pedagógusa pedig arról számolt be a Népszavának, az osztályában szintén fertőzött lett egy diák. – Őt elkülönítettük, de hogy mi lesz a többi gyerekkel, illetve a kollégákkal, nem tudjuk. Az osztály hétfőn nem megy be az iskolába, várjuk a tankerület döntését. Mi, tanárok csak annyit tudunk, hogy jelenteni kell az igazgatónak, aki jelent a tankerületnek, de hogy ezen felül mit tegyünk, fogalmunk sincs. Letesztelnek mindenkit? Maradjunk otthon? Menjünk magántesztre? Nincsenek forgatókönyvek, a szülőknek sem tudok mit mondani – fogalmazott. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hasonló történetet osztott meg a hétvégén: egy budai gimnáziumban tanító kollégájuk pénteken tudta meg, hogy munkahelyén az egyik tanár tesztje pozitív lett, s bár három tanórát tartott a beteg kolléga osztályában, több értekezleten is részt vett, őt nem tesztelik, mert tünetmentes. – A pedagógusok, óvodapedagógusok más megítélés alá kell essenek, mint a többi munkavállaló, hiszen naponta akár több száz emberrel kontaktálhatnak, és munkájukból kifolyólag képtelenek betartani a járványügyi ajánlásokat – közölte a szakszervezet. Szerintük ha a kormány nyitva akarja tartani az oktatási intézményeket, az lenne a minimum, hogy aki igazoltan fertőzött személy kontaktlistáján szerepel, azt automatikusan és ingyenesen tesztelik, függetlenül attól, hogy mutat-e tüneteket. Emellett az oktatásban dolgozókat minimum heti rendszerességgel kellene önkéntes alapon tesztelni. Maruzsa Zoltán államtitkár ezt másként látja: szerinte az összes tanár, 170 ezer pedagógus tesztelése hatalmas logisztikai feladat lenne, ugyanakkor két-három napra szóló eredményt hozna, hiszen a tanárok újra és újra találkoznak az iskolán kívül is emberekkel, és így bármikor megfertőződhetnek. Emellett a szaktárca továbbra sem látja indokoltnak azt sem, hogy minden iskola átálljon a tantermen kívüli digitális munkarendre.